rase un Daniel Radcliffe collé à deux pistolets: Remorque ‘Guns Akimbo’!

Miles vit comme un pardillo jusqu’à ce qu’il tombe accidentellement sur SKIZM, un groupe clandestin qui se consacre à l’organisation de vrais duels de la mort à diffuser en ligne. Miles est un expert pour fuir absolument tout, mais il ne sera pas très utile pour survivre à Nix, un psycho-tueur qui est fou aux enchères.

Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Ned Dennehy et Rhys Darby mènent le casting de ‘Guns Akimbo», le nouveau hooligan écrit et réalisé par Jason Lei Howden (« Deathgasm ») qu’un serveur a eu l’occasion de voir, et aussi d’apprécier principalement dans la dernière édition du Festival de Sitges.

Une production “à mi-chemin entre” Crank “et” Gamer “: elle n’est pas aussi folle que la première ni décaféinée que la seconde. Deux exemples clairs de ce à quoi s’attendre d’un film avec lequel Daniel Radcliffe démontre à nouveau qu’il est toujours dans C’est le cinéma pour s’amuser. C’est précisément ce que propose le film lui-même: un passe-temps fou “cool” et “cool” aussi plein de mouvement et d’épanouissement visuel en conséquence et, dans une large mesure, amusant. “

Le film est sorti en salles dans son Australie natale le 28 février aux mains de Madman Films.

