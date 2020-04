Rawson Marshall Thurber négocie pour diriger “Spy Vs Spy”

«Spy Vs Spy» est une bande dessinée publiée depuis 1961 par le magazine MAD dont l’adaptation cinématographique est dans l’air depuis des années. Son temps est peut-être venu, car Collider rapporte que le réalisateur de films tels que «One and a Half Spa» ou «The Skyscraper», Rawson Marshall Thurber a entamé des pourparlers pour reprendre le film.

Warner Bros et Imagine Entertainment soutiendront le projet d’adapter les bandes dessinées d’humour graphique et de violence entre deux spas rivaux et pointus, l’un vêtu de blanc et l’autre de noir. Avec une seule fixation à se terminer (en un sens parodiant la guerre froide), la comédie résulte des échecs des spas lorsque leurs plans se révèlent contre eux-mêmes. Créée par Antonio Prohias, la bande s’est poursuivie avec d’autres artistes tels que Peter Kuper.

Auparavant, d’autres cinéastes comme Ron Howard ou James Gunn ont sonné pour diriger ce projet qui semble enfin pouvoir diriger Thurber. Avant de terminer son travail dans «Red Notice», une comédie d’action Netflix dont les acteurs sont dirigés par Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Ce film était en plein tournage en Europe lorsque la pandémie a frappé, donc il n’y a pas de nouvelles sur sa reprise.