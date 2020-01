Real Housewives: Danielle Staub quitte RHONJ | .

Danielle Staub a annoncé son départ Les vraies femmes au foyer du New Jersey. La plupart des fans n’ont pas été déçus par la nouvelle du départ de Staub, car Staub apporte parfois une mentalité modiste à la série.

Avec la saison 10 de The Real Housewives of New Jersey qui démarre fort alors que Staub est sur le point de la faire revenir pour susciter plus de drame. Les femmes au foyer montrent déjà leurs couleurs pour se faire de nouveaux amis et se battre avec les anciens. Alors que Staub confirme qu’elle est dans une bonne position et qu’elle travaille pour sa licence immobilière, les fans sont un peu nerveux, se demandant ce que la femme au foyer a en réserve pour le Garden State. Dans le dernier épisode, l’ex-strip-teaseuse a aveuglé ses camarades en tirant les cheveux de Margaret Josephs, ce qui lui a causé un coup de fouet cervical. La brune sournoise a Teresa Giudice de son côté et a l’impression que rien ne peut l’en empêcher.

Staub s’est rendu au club-house d’Andy Cohen pour annoncer aux fans de la franchise qu’elle ne participerait plus aux Real Housewives of New Jersey. L’actrice de 57 ans a déclaré à Cohen dans Watch What Happens Live with Andy Cohen qu’elle ne reviendrait plus jamais à la télé-réalité. Le 8 janvier, la méchante de Bravo a déclaré qu’elle faisait partie de l’émission depuis plus de 12 ans mais qu’il était maintenant temps de la faire sortir. La mère de deux enfants a déclaré qu’elle aimerait trouver un passe-temps qui lui donne le cœur plein tous les jours.

Les fans étaient curieux de savoir si son départ avait quelque chose à voir avec l’agression récente contre Josephs. Cohen a été surpris par les décisions de Staub car il ne s’attendait pas à ce qu’elle veuille quitter la plate-forme. Staub était à l’origine un membre à plein temps de la distribution pour la saison et 2, mais a quitté la série après son combat avec Giudice. Staub n’était revenu à un rôle d’ami que depuis trois saisons. Depuis son retour dans son rôle mineur, Staub et Giudice ont été la conscience de l’autre, les deux se tenant l’un pour l’autre, même quand ils avaient tort. Lors de l’épisode du 1er janvier, Giudice a déclaré au groupe de femmes qu’elles ne savaient pas complètement qui était Staub et qu’elles ne devraient pas être si rapides à la juger. La plupart des femmes sont en désaccord avec l’opinion de Giudice car elles ont vu de première main ce dont Staub est capable.

Bien qu’il y ait encore plus à venir dans la saison 10, les fans ne sont pas convaincus que les deux copains du sein verront leur amitié jusqu’à la fin. Staub a toujours été connu pour manipuler ses proches et avec Giudice dans un état vulnérable, des problèmes sont liés, laissant la porte ouverte à un autre incident de retourneur de table, peut-être entre les deux.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Bravo.