Réalisateur de Mortal Kombat Reboot Building World pour le film

Dans une interview avec Jayne Stars (via Joblo), la star de Mortal Kombat, Ludi Lin, a déclaré que le réalisateur du film souhaitait construire un univers pour l’histoire afin de le démarquer des autres adaptations de jeux vidéo.

Il a déclaré: «Le réalisateur Simon McQuoid est très dévoué à ce monde. Il est très passionné par la construction d’un univers de Mortal Kombat, plutôt que d’un seul film de combat. Il a commencé une rétrospective du monde entier et s’est assuré d’étoffer les personnages, afin que les gens sentent que ce n’est pas seulement un jeu vidéo et qu’il y a de la substance derrière. »

Il a également parlé de jouer Liu Kang pour le film. Il a ajouté: «Je me suis battu quand j’étais enfant. Je n’aimais pas ça quand les gens s’en prenaient aux faibles, et je ne me considérais pas comme faible. J’ai aussi perdu beaucoup de combats. J’ai également combattu pour ce que je pensais être juste. Ce que je pense est vrai. C’est donc très Liu Kang. “