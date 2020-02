Rebecca Breeds star dans ‘Clarice’, suite télévisée de ‘The Silence of the Lambs’

Selon Variety, l’actrice Rebecca Breeds, que nous avons vue dans des séries telles que “ Home and Away ”, “ The Originals ” et “ Little Liars ”, a signé pour jouer Clarice Starling dans«Clarice», suite de la série “Le silence des agneaux” qui suit l’agent du FBI après les événements du roman de Thomas Harris en 1988. Ce personnage a été joué par Jodie Foster dans le film, un rôle mémorable décerné par le deuxième Oscar de la meilleure actrice de sa carrière.

Se déroulant en 1993, un an seulement après les événements de la bande originale, la série raconte l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling, qui revient pour poursuivre les tueurs en série et les prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique de Washington DC Une femme brillante et en même temps vulnérable, qui a besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont poursuivie tout au long de sa vie.

Coproduction entre MGM et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout, la série présente un script et la production exécutive des habitués Alex Kurtzman (‘Star Trek: Discovery’) et Jenny Lumet, qui travaillent actuellement ensemble dans la future série de CBS All Access, “L’homme qui est tombé sur Terre”, inspiré du célèbre film avec David Bowie en 1976.

Le film original a été réalisé par Jonathan Demme et avec Jodie Foster et Anthony Hopkins dans leurs rôles emblématiques de Clarice Starling et Hannibal Lecter. En plus d’un énorme succès commercial avec plus de 270 millions de dollars récoltés dans le monde, le film a remporté cinq statuettes aux Oscars, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure adaptation guinéenne, Meilleur acteur et Meilleure actrice. Julianne Moore a assumé le rôle de Clarice Starling dans la suite de 2001 de Ridley Scott, «Hannibal».