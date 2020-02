Rebondissez à la première mondiale du mois de l’histoire des Noirs avec la reine Latifah, Common & Harry Belafonte Mon. 10 février – Blackfilm

Bounce présentera en première mondiale une nouvelle spéciale originale d’une heure, Bounce célèbre l’histoire des Noirs, jumelé avec un certain nombre de films populaires inspirés par les contributions des Afro-Américains, en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs en février.

Reine Latifah, commune, et Harry Belafonte headline Bounce célèbre l’histoire des Noirs en présentant une collection d’histoires illustrant la force et le courage des Noirs américains, certains jamais entendus auparavant, qui ont fait de l’histoire et de notre nation un meilleur endroit. Le spécial couvre les personnes et les événements d’importance historique, y compris le chemin de fer clandestin, les pharaons noirs, Martin Luther King, Jr., le Dr Charles Drew, Mme CJ Walker, le livre vert, Cinque Amistad, James Baldwin, Gordon Parks et une présentation de African- Premières américaines. L’ambassadeur de l’icône de la droite civile Andrew Young est en bonne place tout au long Bounce célèbre l’histoire des Noirs, qui crée Lundi 10 février à 20 h 00 (ET) et sera vu tout au long du mois.

En plus des films spéciaux sur le thème de l’histoire des Noirs diffusés sur Bounce en février, mentionnons: Beloved, basé sur le roman du même nom de 1987 de Toni Morrison avec Oprah Winfrey; Tyler Perry’s For Colored Girls; Angela Bassett a remporté à plusieurs reprises le rôle de Tina Turner dans What’s Love Got To Do With It; le drame de guerre américain Red Tails avec Terrence Howard et Cuba Gooding Jr .; Why Do Fools Falls In Love avec Halle Berry et Vivica A. Fox et The Vernon Johns Story, le biopic avec James Earl Jones dans le rôle-titre.

