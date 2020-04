Recommandations de films sur FilminLatino

Même si le cinéma mexicain est présent sur pratiquement toutes les plateformes de streaming disponibles dans notre pays, FilminLatino C’est sans aucun doute l’épicentre du cinéma national en ligne, où l’on peut trouver des courts métrages et des longs métrages de tous genres et pour tous les publics, ainsi qu’une excellente sélection de cinéma d’auteur international et de différentes époques. Si vous n’en trouvez pas film mexicain sur Netflix, HBO Go ou Prime Video, le plus sûr est que vous pouvez le trouver sur FilminLatino; c’est pour cela et pour d’autres raisons que l’industrie cinématographique a réagi avec tant de passion lorsque la poursuite du projet par IMCINE était en danger l’année dernière.

Le contenu FilminLatino peut être consulté via un abonnement très accessible, ou en le louant pour 25 pesos, mais en raison de l’épidémie de COVID-19 dans notre pays, IMCINE a rendu la chaîne accessible au public #CinemaMX dans lequel vous pouvez profiter gratuitement de plus de 200 titres (courts et longs) au cours du mois d’avril, simplement en ouvrant un compte, sans payer d’abonnement.

Ce ne sont que quelques-unes des excellentes options que FilminLatino a pour vous:

Une histoire classique de la rébellion des adolescents, dans laquelle un fils désobéit aux souhaits de son père et poursuit son rêve d’être une rockstar dans la grande ville, avec la particularité qu’il se déroule dans la communauté wixárika (huichol) et ce que le père veut pour son fils, c’est qu’il devient un Mara’akame (chaman) comme lui.

Ce film sur le conflit générationnel, du spirituel contre l’urbain, parlé presque entièrement à Huichol, est un regard neuf sur le genre de la maturité. Il a de superbes photographies, d’excellentes performances de sa distribution d’acteurs non professionnels et une bande sonore mémorable qui lui a valu l’Ariel en 2017 pour la meilleure musique, ainsi que le meilleur premier long métrage.

2.- Carmin tropical (Dir. Rigoberto Perezcano, 2014)

Mabel, une muxe qui a laissé ses amis derrière elle pour chercher une vie meilleure dans le nord du pays, doit retourner à Juchitán après le meurtre de son amie Daniela, pour chercher à clarifier le motif du crime et trouver le meurtrier.

Rigoberto Perezcano, qui nous avait déjà donné l’excellente comédie douce-amère Norteado en 2009, décrit Carmín Tropical comme un «rose noir» en référence au cinéma noir hollywoodien de détectives privés et de femmes fatales, mais situé cette fois dans la chaleur d’Oaxaca, la communauté Spectacles Muxe et travestis dans les bars en bord de route. Sans aucun doute un thriller sensuel qui vous maintiendra sur le bord du siège.

3.- Nous sommes Mari Pepa (Dir. Samuel Kishi Leopo, 2014)

Basé sur le court métrage Mari Pepa, vainqueur de l’Ariel en 2012, le premier long métrage de Samuel Kishi Leopo raconte un été dans la vie d’Alex, tout en traitant du groupe de rock chaotique qu’il a avec ses amis, à la recherche de travail, en essayant de consommer son premier expérience sexuelle et prend soin de sa grand-mère, qui dépend presque entièrement de lui.

Peu de films sur les jeunes personnages sont aussi réalistes et nostalgiques que Somos Mari Pepa, car Kishi Leopo ne présente pas une image idéalisée de la jeunesse, mais se consacre à trouver l’humour et l’extraordinaire dans des situations banales que nous avons tous traversées. Dans FilminLatino, vous pouvez également trouver Lumières noires, un court métrage du même réalisateur, dans lequel il dépeint également la mélancolie adolescente comme lui seul sait le faire.

4.- La place sans limites (1977) et autres films d’Arturo Ripstein

Basé sur le roman du même nom de José Donoso, L’endroit sans limites continue d’être l’un des rares films nationaux à refléter l’hypocrisie, les doubles standards et l’homophobie de la société mexicaine. Un film en avance sur son temps dans lequel Manuela (Roberto Cobo) est peut-être le personnage le plus digne et le plus honnête de l’histoire, loin de la caricature ou de la victime unidimensionnelle à laquelle, aujourd’hui encore, le cinéma nous a habitués dans ce pays. lorsqu’il s’agit d’afficher des caractères LGBT à l’écran. Et bien qu’il soit le moins corrompu dans une ville pleine de tromperie, le retour de Pancho (Gonzalo Vega) dans la ville soulève tellement de poussière que Manuela elle-même est aveugle d’engouement et victime de la tragédie. Les années passent et, malheureusement, L’endroit sans limites est plus actuel que jamais.

En tant que cinéaste, Ripstein s’est concentré sur la représentation de personnages qui vivent en marge de la société et qui seront inévitablement victimes de cruauté humaine; ce sont des histoires pleines de pessimisme qui nous confrontent au pire de nous-mêmes. Cela ne semble pas attrayant pour le spectateur et pourtant ce sont des films hypnotiques que l’on ne peut s’empêcher d’admirer pour leur maîtrise technique et leurs performances déchirantes. FilminLatino contient une grande partie de la filmographie de ce maître national du cinéma, des années 70 aux films plus récents tels que Les raisons du cœur (2011) y La rue de l’amertume (2015).

5.- Matinée (1976) et autres films de Jaime Huberto Hermosillo

Le cinéaste hydro-chaud récemment décédé Jaime Humberto Hermosillo a révolutionné le cinéma national avec ses histoires de personnages qui ont rompu avec les conventions de la société de l’époque et se sont libérés de la répression à laquelle ils étaient soumis en raison de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur l’âge Il a également été rusé et très créatif pour contourner la censure, comme en témoigne Matinée, un film d’aventure dans lequel deux enfants s’enfuient à Mexico avec une bande de voleurs dirigée par Aquiles (Héctor Bonilla) et Francisco ( Manuel Ojeda) qui ont une relation amoureuse qui a commencé quand ils étaient tous les deux en prison. Les détails qui nous permettent d’entrevoir cette relation pourraient bien passer inaperçus, mais si l’on y prête attention, ils sont non seulement très évidents mais assez adorables.

FilminLatino a plusieurs films de l’enseignant Hermosillo, tandis que d’autres tels que L’amour libre (1978), L’anniversaire du chien (1975) y Doña Herlinda et son fils (1985), peut être trouvé sur différentes plateformes telles que Blim, Prime Video et Claro Video.

6.- Foi, espérance et charité (Dir. Alberto Bojorquez, Luis Alcoriza et Jorge Fons, 1974)

Un film restauré par la Cineteca Nacional qui peut maintenant être visionné gratuitement sur FilminLatino, Fe, Esperanza y Caridad est un triptyque plein d’ironie et de frustration sur les pires vices de la société mexicaine.

Dans «Fe», une femme (Fabiola Falcón) entreprend un voyage de pèlerinage dans le but de guérir son mari malade et sur le chemin elle subira d’énormes pénalités qui semblent être le prix à payer pour un miracle. Dans “Esperanza”, un fakir (Milton Rodríguez) se crucifie comme un spectacle pour pouvoir soutenir financièrement sa mère, mais sa bonne action sera réciproque de mensonges et de trahison. Surtout, le segment «Charité» se démarque, avec Katy Jurado, dans lequel l’acte de bienfaisance d’une vieille femme (Sara García) provoque une réaction en chaîne qui va des enfants aux parents et se termine par une tragédie, pour nous conduire plus tard à ce que au plus profond des enfers de la bureaucratie et d’un système qui met constamment le pied aux plus nécessiteux.

Nous vous recommandons de le voir en double fonction à côté de Faillite (Dir. Roberto Fiesco, 2008) , un documentaire passionnant sur la vie et l’œuvre de Coral Bonelli, actrice et danseuse transgenre qui a joué l’un des enfants du segment “Charity”. Le film est en location sur cette même plateforme.

7.- Atmosphère (Dir. Julián Hernández, 2009) et autres films sur l’isolement

Réalisé en seulement 48 heures au sein du défunt Rallye Malayerba, ce court-métrage de science-fiction a été inspiré par l’épidémie de grippe H1N1 qui a émergé au Mexique début 2009, représentant trois personnages qui traitent différemment l’isolement causé par un mystérieux pandémie d’eau et de soleil. Cecilia (Damayanti Quintanar) cherche à enregistrer son passage à travers le monde en prenant compulsivement des photographies, Alberto (Harold Torres) s’enferme dans la pierre et la boue et fait des exercices comme pour se préparer à la guerre, tandis que Felipe (Guillermo Villegas) glisse à travers le couloirs ramassant des objets étrangers. Peu à peu, ils se rendront compte que le monde extérieur n’est plus toxique et, ayant besoin de contact humain et d’air frais, ils s’aventureront sur la plage. Le court-métrage de Julián Hernández (l’un des rares cinéastes à avoir remporté deux Teddy Awards au Festival de Berlin) est non seulement prophétique en termes d’épidémie et de paranoïa qu’apporte l’isolement, mais aussi dans l’importance du contact avec À travers des objets (Cecilia écoute la musique qu’Alberto laisse derrière lui et le sent proche, tout comme Alberto apprend à mieux la connaître à travers ses photos), le tout à bonne distance.

L’atmosphère n’est pas le seul film prophétique sur la plateforme: L’année de la peste (Dir. Felipe Cazals, 1978) Il parle d’une pandémie dans la ville mexicaine, se concentrant sur la mauvaise gestion des informations par le gouvernement, entre les silences forcés et la manipulation de la vérité afin de protéger la population de la panique et de maintenir les apparences. Le jour le moins attendu (Dir. Rodrigo Ordoñez, 2004) Il s’articule autour de deux voisins prêts à tout pour protéger le peu d’eau qu’ils ont laissé dans un avenir de moins en moins dystopique où le pays est à court de liquide vital. L’origine de la fin du monde en Velociraptor (Dir. Chucho Quintero, 2014) Ce n’est pas clair à 100%, mais cela oblige les gens à quitter les rues et à se retrancher chez eux, tandis que deux meilleurs amis décident de passer leurs derniers moments ensemble et d’oublier l’apocalypse imminente de boire de la bière et de fumer de la marijuana. Et tellement L’incident (2014) comme Le similaire (2015), longs métrages de science-fiction sombre d’Isaac Ezban, présentent des personnages contraints (dans une boucle dimensionnelle ou dans une gare routière), à ​​la merci d’un ennemi invisible qu’ils ne comprennent pas.

8.- Inertie (Dir. Isabel Muñoz Cota, 2013) et autres opéras d’école de cinéma

Si certains films issus du premier programme d’opéras, tant du Centre de formation cinématographique (CCC) que de l’École nationale des arts cinématographiques (ENAC, anciennement CUEC), ont bénéficié d’une bonne diffusion Nous sommes ce qu’il y a (Dir. Jorge Michel Grau, 2010) o Tout le monde a quelqu’un sauf moi (Dir. Raúl Fuentes, 2012), d’autres ont trouvé une opportunité sur les plateformes de streaming d’accéder au public qu’ils ne pouvaient pas atteindre dans les salles de cinéma.

L’inertie est un excellent mélodrame sur une femme qui s’engage involontairement dans les décisions médicales d’un ex-petit ami en le rencontrant à l’hôpital. Le film est disponible gratuitement et chez FilminLatino, vous trouverez à la location (pour 25 pesos) d’autres premiers longs métrages de diplômés de la CCC tels que La femme de Benjamin (Dir. Carlos Carrera, 1991) ou moins connu sous le nom Les êtres humains (Dir. Jorge Aguilera, 2001). D’autres longs métrages sortent de ces écoles, comme Revolver Mind (Dir. Alejandro Ramírez Corona, 2017) ou Porcs d’élevage (Dir. Ehécatl Garage, 2018) sont disponibles sur Prime Video.

9.- Tremulo (Réal. Roberto Fiesco, 2015) et autres courts métrages

Certaines histoires fonctionnent mieux en quelques minutes. Tremulous, par exemple, présente la rencontre éphémère entre un jeune apprenti barbier et un soldat qui, dans quelques heures, se toucheront la vie de façon inimaginable. C’est l’un des nombreux courts métrages du producteur et réalisateur Roberto Fiesco que l’on retrouve sur FilminLatino, tous d’excellente fabrication.

Le catalogue de courts métrages sur FilminLatino (tous gratuits!) Est enviable, nous avons donc pris la tâche de rassembler certains des plus intéressants afin que vous puissiez commencer à explorer son contenu. Des animations de Guadalajara avec une excellente conception de production telles que Pluie dans les yeux (Dir. Rita Basulto, 2011) et des comédies romantiques comme L’amour dure trois mois (dir Rafael Martínez García, 2018) jusqu’à des thrillers passionnants comme Le crépuscule de Juan (Dir. Omar Deneb Juárez, 2016) et révélant des documentaires comme Le plongeur (dir. Esteban Arrangoiz, 2015), vous trouverez tout pour pouvoir supporter la quarantaine.