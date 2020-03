Recréez le script de Star Wars 9 de Colin Trevorrow

Nous pouvons voir comment le film original de Colin Trevorrow, Star Wars 9: Duel of the Fates, devait se dérouler grâce à une nouvelle vidéo animée.

Il y a quelque temps, le script original de Star Wars 9 de Colin Trevorrow, un film que nous n’avons jamais vu parce qu’il a quitté le projet il y a quelques années. Ensuite, JJ Abrams a pris le relais et nous pouvons voir que les histoires sont très différentes. Puisque le méchant principal était Kylo Ren et non Empereur Palpatine.

La chaîne YouTube Mr. Sunday Movies a publié un clip d’animation de cinq minutes et demie basé sur l’histoire de Colin Trevorrow Star Wars 9.

Quelle version était la meilleure?

Il existe de grandes différences narratives entre les versions Star Wars 9 de L’ascension de Skywalker et Duel of the Fates, mais sans doute la plus évidente est la non-participation de l’empereur Palpatine. Cela a libéré du temps pour se concentrer sur d’autres personnages qui étaient autrement sous-utilisés dans The Rise of Skywalker. Un autre changement fondamental est que Luke a eu plus d’impact en tant que Fantôme de la Force, même en ayant des interactions avec Kylo Ren. Il y a aussi les camées de Yoda et Obi-Wan Kenobi, alors qu’ils ramènent Dark Vador pour une confrontation avec son petit-fils.

La conclusion que nous en tirons est que la trilogie était le résultat de moments d’inspiration plutôt que d’avoir un plan prédéterminé. Pour cela Star Wars 9 Il n’a pas eu le succès escompté, même s’il semble que désormais ils fonctionnent différemment. Après la fin de la saga Skywalker, l’avenir est prometteur avec la série Le Mandalorien, Cassien Andor ou Kenobiainsi que les histoires de livres et de bandes dessinées de la Haute République. Ce qui semble évident, c’est que la trilogie qu’ils avaient prévue pour 2022, 2024 et 2026 ne sortira sûrement pas de l’avant. Depuis Coronavirus a arrêté l’industrie du film.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.