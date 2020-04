Red Dead Redemption 2 arrive sur Xbox Game Pass et c’est incroyable

L’incroyable de Rockstar Games Red Dead Redemption 2 arrive sur Xbox Game Pass en mai, ce qui en fait instantanément l’une des principales raisons pour les consommateurs qui ne sont pas déjà abonnés au service de le faire. Red Dead Redemption 2 est l’un des jeux les plus importants de sa génération et a été salué par la critique pour son histoire, son expérience du monde ouvert et son souci du détail en ce qui concerne son large éventail de hors-la-loi et de cow-boys.

Le même type d’éloge a également été accumulé sur le service Xbox Game Pass de Microsoft. La fonctionnalité basée sur un abonnement permet aux consommateurs d’accéder à une impressionnante bibliothèque de jeux pour un tarif mensuel nominal, et a été continuellement améliorée par la société dans la préparation de la sortie de la Xbox Series X cette saison des fêtes. Le Xbox Game Pass a également été au moins partiellement responsable de la résurgence de la Xbox One au cours des dernières années, offrant aux consommateurs une offre incroyable sur une bibliothèque de jeux attrayante qui équilibre le coût initial d’achat d’une console. Des jeux comme The Outer Worlds sont actuellement disponibles sur le service, qui organise des titres anciens et nouveaux – et va maintenant ajouter un gigantesque mastodonte à ses offres.

Xbox a annoncé plus tôt dans la journée sur Twitter que Red Dead Redemption 2 sur Xbox Game Pass devenait une réalité ce 7 mai 2020. Bien qu’il soit sorti en 2018, le titre est resté l’un des plus populaires sur toutes ses plateformes, et est une étape majeure pour Xbox dans les derniers stades de cette génération de console. Le jeu prendra sa place aux côtés de nombreux autres titres Xbox Game Pass lucratifs qui aident désormais les consommateurs à justifier un abonnement mensuel pour les jeux, et incitera sans aucun doute beaucoup plus de clients à essayer le service.

C’est l’un des plus grands titres jamais ajoutés au service, et Red Dead Redemption 2 sur Xbox Game Pass ne peut être sous-estimé, même si tard dans le jeu. Avec Microsoft et Sony se préparant respectivement pour la Xbox Series X et la PlayStation 5, il y a eu des accalmies dans les fenêtres de publication qui ont été encore aggravées par les retards. Donner aux fans quelque chose à faire – et quelque chose qui les fait jouer sur une plate-forme spécifique – est une aubaine énorme pour Xbox à l’approche de cet été.

Bien sûr, Red Dead Redemption 2 sur Xbox Game Pass est, tout compte fait, un peu en retard – le jeu a obtenu un score incroyablement bon et a été si souvent parlé que la plupart des gens qui voulaient le jouer l’ont déjà fait. Pourtant, une discussion renouvelée sur l’un des meilleurs de cette génération pourrait amener une nouvelle bande de personnes dans la communauté Red Dead Redemption 2 et, comme un joli petit bonus pour Microsoft, sur la Xbox One juste avant que la société ne tente de percer avec la Xbox Série X.

