Red Dead Redemption 2 transformé en jeu RTS avec Tilt-Shift

UNE Red Dead Redemption 2 La vidéo YouTube a donné aux fans une nouvelle perspective sur le jeu en inclinant tout pour que le monde ressemble à un petit jeu RTS. La plupart des fans se souviennent du succès de Rockstar Games pour être un conte sanglant et sombre d’Arthur Morgan faisant de son mieux pour être un homme bon et compenser les choses horribles qu’il a faites.

Red Dead Redemption 2 est l’un des jeux vidéo les plus beaux et les plus ambitieux jamais créés. Le jeu possède l’une des plus grandes tailles de fichiers de tous les temps, ce qui est évident pour tous ceux qui tentent de le jouer. Les environnements sont incroyablement réalistes et, tout en traversant le paysage, il devient parfois difficile de se rappeler que le monde est un jeu vidéo plutôt qu’un film ou une émission de télévision. Alors que les versions PC et console de Red Dead Redemption 2 ont des problèmes, le jeu est finalement une merveille absolue à jouer.

Les guides en ligne de Red Dead (via Polygon) ont publié une vidéo sur YouTube montrant leur travail sur la version inclinée du jeu. Malheureusement, cette version n’est pas un mod jouable que les joueurs peuvent télécharger car cela a demandé beaucoup de travail aux guides en ligne de Red Dead. Étant donné que le jeu n’a pas de mode d’enregistrement, un mod de caméra ouvert devait être utilisé pour capturer la vidéo et donner la possibilité de rendre le personnage invisible tout en affichant correctement l’environnement. De là, la caméra a dû être dézoomée et bricolée pour s’assurer que l’environnement était à la bonne échelle. Enfin, après l’acquisition de l’enregistrement, Adobe Premier a dû être utilisé pour ajouter une saturation des couleurs et un flou pour lui donner la bonne sensation RTS.

Depuis le lancement de RDR2 sur PC, de nombreux mods ont été ajoutés au jeu. Certains de ces mods ont été loufoques et inoffensifs comme celui qui permet aux joueurs d’augmenter ou de diminuer la taille des personnages. D’autres ont complètement changé le monde comme un autre qui ressemble au DLC Undead Nightmare du premier jeu. Comme pour toutes les communautés de modding et de piratage, les méthodes ne sont pas toujours pures et amusantes. Récemment, les joueurs ont rencontré des squelettes invulnérables qui ont été engendrés par des pirates qui attaqueront au hasard.

La quantité de travail que d’autres ont mise dans le modding ou le remaniement de jeux vidéo est admirable. Red Dead Redemption 2 est un jeu si vaste et compliqué, que faire quelque chose qui fonctionne dans le monde n’est pas une tâche facile. Le changement d’inclinaison change complètement la façon dont le RDR2 ressemble et se sent, et ferait vraiment du jeu entier une expérience différente si les joueurs y avaient accès. Espérons qu’un modder avec beaucoup de temps libre donnera aux joueurs la possibilité de jouer à Red Dead Redemption 2 en tant que jeu RTS.

Red Dead Redemption 2 peut être joué sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Source: Guides en ligne Red Dead (via Polygon)

