Red Hulk pourrait faire ses débuts dans les films Marvel

Les films de Marvel ils ont besoin de plus de personnages pour combler l’écart de ceux qui ne reviendront pas, nous sommes donc plus près de pouvoir voir Red Hulk (Red Hulk).

Ils préparent la série de She-Hulk (Hulka) et il existe déjà de nombreux rapports sur ce que nous pouvons voir, car il semble que Jennifer Walters, vous recevrez du sang de votre cousin Bruce Banner et acquerra ses pouvoirs. De plus, le personnage fera le saut dans les films Marvel, mais tout indique que nous pouvons le voir Red Hulk.

Il Général «Thunderbolt» Ross interpreté par William Hurt connaîtra une grande transformation dans la série télévisée She-hulk qui atteindra Disney +. Il y a des théories à ce sujet depuis un certain temps, bien sûr, mais maintenant tout indique qu’il finira par devenir le puissant Red Hulk

Ross apparaîtra dans Veuve noire, et la spéculation garantit que l’équipe connue sous le nom de Thunderbolts. Ce groupe a changé de membre au fil des ans, nous ne savons donc pas qui le formera dans les films Marvel. L’équipe d’origine était composée de Atlas (Goliath), MACH-I (Abner Jenkins), Citizen V (Helmut Zemo), Météorite (Moonstone), Oiseau chanteur (Mimi Howler) et Techno (Fixateur) Mais Red Hulk Il était le leader à l’occasion.

Comment est ce personnage dans les bandes dessinées?

Général Thunderbolt Ross c’est devenu Red Hulk, pour pouvoir combattre Hulk d’origine sur un pied d’égalité. Il a force, résistance et est capable d’absorber le rayonnement. Contrairement à Bruce BannerQuand il se met en colère, il ne devient pas plus fort, mais il émet de la chaleur. Avec des conséquences désastreuses pour tout ce qui vous entoure.

Aimeriez-vous voir Red Hulk dans les films Marvel? C’est sûrement une excellente idée d’être présenté dans la série Disney + et après le saut au cinéma.

