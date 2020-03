Red Skull pourrait revenir aux films Marvel pour se venger

L’acteur Ross Marquand commente que Red Skull pourrait se venger dans les prochains films Marvel.

Même si Crâne rouge a été interprété par Hugo Weaving dans Captain America: le premier vengeur (2011), dans les films Marvel Avengers: Infinity War (2018) et Avengers: Fin de partie (2019) était Ross Marquand qui lui a donné vie. L’acteur de Les morts-vivants dit le gardien fantomatique du Gemme de l’âme cela pourrait menacer le multivers Marvel et faire à nouveau des ravages sur Terre.

Peu importe si le foutu Crâne rouge il a été libéré de ses fonctions lorsque Thanos (Josh Brolin) et Œil de Faucon (Jeremy Renner) ont chacun récupéré la pierre d’âme de Vormir, l’acteur Ross Marquand estime qu’une version de l’être anciennement Johann Schmidt maintenant, il est libre de revenir.

“Les réalisateurs Anthony et Joe Russo ont déclaré que Red Skull a été libéré de ses fonctions avec la Soul Stone, une fois que Thanos et Hawkeye l’ont obtenu, il est essentiellement libre.” Il a dit dans une récente interview. «Mais si on y réfléchit, il y a maintenant tous ces différents multivers. Donc dans un multivers, quand Thanos le libère, il est libre. J’imagine qu’il veut se venger, ou si une partie de lui a encore de l’ambition, il retournerait sur Terre. “

«Depuis sa défaite aux mains de Captain America (Chris Evans) en 1945, lorsque la puissance cosmique de la Gemme de l’Espace a téléporté Schmidt sur la planète aride Vormir, le temps de Red Skull en tant que gardien immortel de la Pierre de l’Infini l’a doté de de puissantes capacités capables de le ramener sur Terre. ” Fit remarquer Marquand.

“Peut-être qu’il veut se venger, peut-être qu’il veut garder son plan diabolique”, a déclaré Marquand. “Ou peut-être qu’il ne s’en soucie pas du tout. J’imagine que lorsque vous êtes gracieux avec une sagesse infinie, vous êtes aussi gracieux ou maudit, avec une douleur et une souffrance infinies. Il n’a donc pas besoin de conquérir qui que ce soit, car il est sans vie. “

Il pourrait également revenir sans être un méchant.

Si nous revoyons Red Skull, Ross Marquand dit que le personnage pourrait jouer un rôle comparable à celui de Uatu The Watcher et ainsi faire partie d’observateurs passifs chargés de contempler, mais sans interférer, les événements les plus transcendantaux de la Univers Marvel.

“Je pense que Red Skull pourrait certainement pénétrer dans ce territoire, où il n’est qu’un observateur occasionnel du monde et des corps célestes de l’univers entier, et n’intervient que lorsque cela est absolument nécessaire”, a-t-il déclaré. “Mais ce sera intéressant si ça va être une force du bien ou du mal.”

Il a également dit si Marvel Studios l’avait contacté pour retourner au cinéma.

Ross Marquand Il a dit: “Je ne l’ai pas fait, mais j’en profiterais pour le refaire.”

“Je pense que ce rôle appartient évidemment à Hugo Weaving, c’est lui qui l’a créé et j’ai adoré ce qu’il en a fait.” Dit Marquand. “Si votre cœur est dans un endroit différent et que vous ne voulez plus revenir, je serais vraiment honoré de rejouer ce personnage.”

Cette nouvelle version de Crâne rouge Représenté dans Infinity War and Endgame est un “personnage drôle”, mais “pas drôle au sens conventionnel”.

“Anthony et Joe Russo sont venus vers moi quand nous l’avons enregistré et ont dit: Nous voulons que vous preniez le crâne rouge de Johann et Hugo et que vous lui infusiez du Yoda.” Dit Marquan. “C’est exactement ce qu’ils ont dit. C’était une chose, c’est une âme sage. Elle a 84 ans de plus, mais c’est aussi une apparition, c’est une sorte de fantôme en ce moment. Il n’est plus l’homme diabolique et ambitieux que nous connaissons. “

Red Skull est devenu “un anti-héros compliqué”. “Je pense que c’était une version très drôle de lui, car il est tellement dévasté qu’il est un homme tellement maudit”, a déclaré Marquand. “Et j’ai adoré jouer ça.”

