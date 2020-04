Reed Morano négocie pour réaliser le biopic “The Godmother”, avec Jennifer Lopez

Comme le rapporte Deadline, le cinéaste primé aux Emmy Awards Reed Morano («Le conte de la femme de chambre») est en négociations avec STXfilms pour diriger le futur film biopic de drame et de crime,«La marraine»Basée sur la vie du célèbre trafiquant de drogue colombien Griselda Blanco, Jennifer Lpez (“ Boss par accident ”) jouera le personnage principal et sera également productrice aux côtés d’Elaine Goldsmith-Thomas et Benny Medina, avec la production exécutive de Terence Winter, Alex Pettyfer. , Alex Brown et Rick Yorn.

Basé sur des événements réels, le film racontera l’ascension et la chute de Griselda Blanco (également connue sous le nom de “La viuda negra” ou “La madrina de la cocana”), qui est passée de son enfance pauvre en Colombie à devenir l’un des trafiquants de drogue plus important dans le monde, avec une fortune qui dépassait les 2 milliards de dollars. Ce criminel colombien était un chef du cartel de Medellin et un pionnier du crime organisé à Miami dans les années 1970 et 1980.

Le lauréat d’un Oscar, William Monahan (‘The Departed’) réécrira une première esquisse du scénario écrite par Regina Corrado (‘Deadwood: The Movie’) et Terence Winter (‘The Wolf of Wall Street’), avec Kate Vorhoff supervisant la production au nom de STX.Monahan et Morano collaborent également sur un autre projet futur pour Spycraft Entertainment intitulé’Sabaya, ‘un thriller avec la star de UCM Zoe Saldana.

Ce sera le troisième projet de STXfilms et Lpez, car ils ont déjà collaboré à la comédie romantique à succès “Boss by accident” et aux films réalisés par Lorene Scafaria, “Scammers of Wall Street”, où l’actrice partage la facture avec Julia Stiles, Lili Reinharty Constance Wu.

En revanche, et si l’accord finit par se concrétiser, il s’agira du quatrième long métrage de réalisateur de Morano après «Inside pain» (2015), «Sommes-nous seuls? (2017) et le film dramatique avec Blake Lively, “ The Rhythm of Revenge ” (2020).