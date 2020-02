Réflexions sur la dernière mise à jour de continuité de DC dans Generation Zero

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

La semaine dernière, nous avons demandé Est-ce que moins de titres de bandes dessinées sont la réponse?. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

Coursier: «À ce stade de ma vie, je serais content de moins. Il y a 20 ans, je devenais fou d’acheter plusieurs titres à l’adolescence, mais c’était plus la quantité que la qualité et beaucoup de ces problèmes que j’ai donnés ou vendus. J’ai tendance à acheter des TPB de nos jours. Je trouve que non seulement beaucoup trop de titres sont disponibles (ainsi que le manque de temps pour les suivre tous), mais que c’est tellement coûteux, d’où le roman graphique occasionnel à la place. “

redhotrash: «Il y a un certain nombre de problèmes qui affligent l’industrie de la bande dessinée. Assez que, après avoir été collectionneur à vie, je ne suis plus que le cinéma. Les rédacteurs de corbeille, la mauvaise gestion des personnages et le proxénétisme flagrant ont tous contribué à un produit terne. J’ai plus de revenu disponible aujourd’hui qu’à aucun moment de ma vie, mais je préfère quand même regarder un récapitulatif rapide sur YouTube plutôt que de me forcer à endurer ces interminables “super crossovers”. “

null2099: «C’est la continuation de la mentalité de« seuls problèmes à vendre ». Oui, moins de titres, assurez-vous qu’ils continuent assez longtemps pour développer un lectorat, arrêtez d’utiliser les mêmes personnages titre après titre, et assez avec les énormes événements multisegments. »

D2Kvirus: “Je me souviens il y a une quinzaine d’années, il y avait au moins trois titres Spider-Man sur les étagères en même temps (The Amazing Spider-man, Spider-Man’s Tangled Web, Friendly Neighborhood Spider-Man, Spider-Man: House of M, ainsi que divers crossovers) et c’est l’exemple parfait de trop de titres, parce que c’est du spam sur le marché tout aussi mauvais que… les films MCU, maintenant que j’y pense

D’un autre côté, se souvenir de publier quelque chose sur un calendrier régulier serait une grande amélioration par rapport au plan d’affaires actuel d’Aspen… »

Scott: «J’avais l’habitude de collectionner des bandes dessinées dans les années 80 et un peu au début des années 90. J’ai essayé à plusieurs reprises de m’y remettre, mais chaque fois que j’entre dans ma boutique de bandes dessinées locale, je suis submergé par le nombre de nouvelles bandes dessinées sur l’étagère. Avons-nous vraiment besoin de 6 titres avec Deadpool en eux? Lequel dois-je choisir? Et à 4 $ – 5 $ chacun, je pense que je ne peux pas me permettre de tous les essayer. Je pars donc avec rien ou peut-être un problème de dos qui me manquait. »

Travis Homewood: «Cela dépend de la façon dont vous le faites. En regardant les Avengers ou la Justice League, la meilleure façon de le réduire serait de faire le livre de l’équipe, mais les 3 grands ne sont pas à part de chaque problème. Avoir une ligne Avengers, disons avoir Pym / Antman / Giantman / Yellowjacket, Vision, Wasp, Scarlet Witch, Black Panther, Hawkeye et Falcon. Ensuite, Panther peut entrer et sortir selon les besoins de Wakanda, et vous pouvez toujours faire entrer et sortir Cap, Thor et Iron man sur une base rotationnelle.

Pour les événements majeurs, les 3 des 3 plus gros et l’équipe complète. Ensuite, il vous suffit d’avoir les 3 grands avec leurs propres livres. Les autres personnages peuvent se développer dans le titre Avengers. Vous pouvez également revenir au type Tales of Suspense / Journey Into Mystery, avoir le titre autonome de Thor dans JIM comme s’il était de retour dans la journée, avec Dr Strange ou Antman et The Wasp comme livre de sauvegarde, vous obtenez donc 2 livres immediatement. Tales of Suspense remonte à l’homme Cap et le fer, les deux livres se mettre dans un seul et garder au prix de 5 $ 4 $. Les gens vont absolument affluer vers le combo 2 pour 1. Et encore une fois, vous pouvez avoir une équipe une fois par an où dans Tales of suspense passez 2 numéros où le livre complet est Cap and Iron man teaming up. S’ils s’associent, vous pouvez le traiter comme un problème de taille géante et c’est ainsi que vous obtenez une équipe de 4 problèmes en 2 achats. “

cardflopper: «Si les grands personnages (comme Batman) étaient réduits à 2 titres par mois et que les créateurs pouvaient y consacrer tous leurs efforts… Ce serait un rêve pour les lecteurs et les collectionneurs.

Plus de gens seraient fidèles au titre, car la collecte d’une série complète serait plus simple.

Les magasins de bandes dessinées ne seraient pas submergés de produits et pourraient se concentrer sur une meilleure expérience client, les employés pourraient une fois de plus recommander en toute confiance les choses au lieu de dire «meh» pour 80% de ce qui existe.

En ce moment, je suis sûr qu’il y a beaucoup de clients potentiels qui entrent dans un magasin et voient une mer de numérotations (numérotation héritée hein?) Et le même personnage sur 12 titres (harlee Quinn encore ???). C’est trop déroutant, alors ils achètent un vinyle pop et l’appellent un jour. La honte.

Marvel et DC doivent travailler AVEC des magasins s’ils veulent garder les choses à flot. À l’heure actuelle, les bandes dessinées fonctionnent comme un système financier de pompage et de vidage.

Je m’en tiens principalement aux personnages marginaux qui font un livre par mois ou une mini série… Domino, multiple man, dr étrange, casse-cou, antman. Etc. Je ne touche pas aux X-Men avec une perche de 10 pieds. Theres comme 30 retombées et titres. J’adorerais participer, mais je ne peux pas comprendre cela. “

Dernière correction de continuité de DC

À ce stade, je peux presque définir mon calendrier lorsque nous recevons un communiqué de presse de DC sur un projet qui promet de corriger la continuité.

DC met à jour leur chronologie de continuité dans une série de cinq plans numérotés de génération qui présentent diverses époques de l’histoire de DC après sa sortie gratuite de la journée de la bande dessinée Generation Zero: Gods Among Us.

Ces cinq one-shots seront écrits par une équipe composée de Brian Michael Bendis, Dan Jurgens, Andy Schmidt, Robert Venditti et Joshua Williamson, avec des œuvres de Doug Mahnke, Bryan Hitch, Mikel Janín, Ivan Reis, David Marquez et plus.

May verra la sortie de Generation One: Age of Mysteries de l’écrivain Andy Schmidt et de l’artiste Doug Mahnke. Le one-shot de 48 pages mettra en vedette des reprises de Jim Cheung et Gary Frank, et se concentrera sur des personnages de l’âge d’or tels que Wonder Woman, Alan Scott (comme Green Lantern), Jim Corrigan (comme Spectre), Terry Sloane (comme Mister Terrific), Lucius Fox, Alfred Pennyworth, et plus encore.

L’annonce officielle de DC décrit les mystères de la génération 1 comme

«-Quel était le« big bang »sans papiers de l’ère des mystères?

-Quel personnage inaugure vraiment l’aube des super-héros, inspirant tout le reste?

-Quelle était la véritable raison de la retraite de la Justice Society of America?

-Quel héros de l’âge d’or deviendra le plus grand méchant de l’histoire?

-Quelle alliance litigieuse a maintenu la dynastie de la famille Wayne après la mort de Thomas et Martha?

-Quels sont les nouveaux caractères génériques inédits qui contribueront à façonner la poussée de DC vers l’avenir? “

Ensuite, nous obtenons quatre autres plans One Generation après Age of Mysteries, avec un lancement par mois: Generation Two: Age of the Metahuman, Generation Three: Age of Crisis, Generation Four: Age of Rebirth et Generation Five: Age of Tomorrow.

«La série de promotions Generation est conçue pour donner vie à la nouvelle chronologie DC», a déclaré le co-éditeur DC Dan DiDio. “Avec Generation One: Age of Mysteries et tous les volumes suivants, nous mettrons en lumière l’histoire de l’édition de plus de 80 ans de l’univers DC tout en traçant la voie de l’avenir radieux des personnages de DC. Toutes nos plus belles histoires et événements créeront la toile de fond et le contexte des grandes nouvelles aventures que nous avons prévues. Tout compte et nous garantissons qu’il y aura des surprises en cours de route! »

Cette «nouvelle chronologie de DC» à laquelle DiDio fait référence a officiellement commencé avec la courte histoire de Scott Snyder et Bryan Hitch dans Wonder Woman # 750 en janvier, la reconnectant pour être le premier super-héros établi dans le noyau DC Universe.

Donc, nous y revoilà. Encore.

Qu’est-ce que tu penses?

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!