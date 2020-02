Réflexions sur la possibilité d’un Indiana Jones 5 avec Harrison Ford

«Fortune et gloire, gamin. Fortune et gloire. “

– Indiana Jones

Surpris ou non, on dirait que Harrison Ford, 77 ans, va vraiment retourner dans la franchise Indiana Jones pour un cinquième épisode. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a confirmé à BBC News sur le tapis rouge des BAFTA Awards. “Nous travaillons loin, obtenons le script où nous voulons qu’il soit et ensuite nous serons prêts à aller”, a déclaré Kennedy.

Lorsqu’on lui a demandé si Ford pourrait reprendre son rôle, Kennedy a insisté sur le fait qu’il le ferait. “Harrison Ford sera impliqué, oui”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas un redémarrage; c’est une continuation. “Kennedy a ajouté,” Il ne peut pas attendre. “

Mais le pouvons-nous?

Toutes sortes de rumeurs ont tourbillonné autour de la refonte de l’aventurier emblématique, l’acteur Chris Pratt étant tout au plus choisi pour reprendre le rôle du célèbre archéologue.

Cela ne convenait pas à M. Ford. “Personne ne sera Indiana Jones!”, A insisté Ford lors d’une interview sur l’émission Today en mai 2019. “Tu ne comprends pas? Je m’appelle Indiana Jones. Quand je suis parti, il est parti. C’est facile.”

“Ce ne sont pas les années, chérie. C’est le kilométrage. “

-Indiana Jones

Le cinquième chapitre de la série devrait sortir en 2021, sous la direction de Steven Spielberg. Le film a connu un certain nombre de revers et de retards; à un moment donné, sa date de sortie était prévue pour le 10 juillet 2020.

Avec la date de sortie repoussée, tout le monde fait des suppositions sur la raison. La plus grande rumeur qui circule concerne les rapports de réécriture substantielle du scénario du film. Le scénario est de David Koepp, qui a écrit le quatrième film de la franchise, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, un film qui rapportait beaucoup d’argent mais a rencontré une réaction critique mitigée.

Le collisionneur a rapporté que Jonathan Kasdan, fils de Lawrence Kasdan, avait été enrôlé pour livrer un nouveau projet mais peu de temps après que le mot soit sorti que bien que Kasdan ait écrit un script à partir de zéro, il était remplacé par Dan Fogelman dont le scénario utilisait «une toute autre prémisse”.

L’implication de George Lucas est toujours en question. Pourquoi il n’allait pas initialement être impliqué dans le projet, cela a été remis en question lors d’un événement de presse avec Spielberg partageant que Lucas reviendrait en tant que producteur exécutif, déclarant: «Je ne ferais jamais un film d’Indiana Jones sans George Lucas. Ce serait fou. “

Récemment, Spielberg a suggéré qu’une star féminine pourrait remplacer Ford dans les futurs films d’Indiana Jones. En avril, il a déclaré qu’il était temps que la franchise “prenne une forme différente”, ajoutant: “Nous devrions changer le nom de Jones en Joan. Et il n’y aurait rien de mal à cela. “

L’horloge tourne et ce projet semble avoir une durée de vie limitée à mesure que Ford vieillit et que le calendrier de Spielberg est rempli de projets.

Quel est votre niveau d’excitation pour Indiana Jones 5?