Réflexions sur la prochaine mini-série de DC Jokers

Ken Wood: «Les Wild Cats originaux étaient l’un de mes livres préférés en grandissant et j’ai adoré l’univers élargi de Wild Storms, y compris Gen 13 et des livres comme DV8. J’ai lu les deux premiers romans graphiques d’Ellis et je prévois de commander le reste prochainement. Ils sont décents mais pas géniaux. J’ai également la version 3.0 mais je n’ai pas encore eu l’occasion de la lire.

Cet univers a tellement de potentiel et c’est vraiment dommage qu’ils n’en fassent pas plus.

Là encore, je ressens la même chose à propos de l’univers Brigade, Blood Strike, Cyber ​​Force. Lire sur les super-héros morts-vivants qui avaient une quantité apparemment infinie de parties du corps supplémentaires à remettre après qu’ils se soient possédés était amusant à lire. »

About50Girls: «95% de WildC.A.T.S. était horriblement écrit, souvent des déchets abandonnés avec un art vraiment génial. Cependant, Serial Boxes de Joe Casey est l’une des plus belles histoires que j’ai jamais lues, donc au moins ils ont contribué autre chose que des couvertures impressionnantes. “

Richard H1S: «Les Wildcats sont apparemment maudits.

La dernière fois que j’ai été «investi» dans les chats sauvages, c’était Worldstorm. J’ai été ravi pour les Wildcats, un seul problème est sorti, c’était génial et le deuxième problème n’est jamais venu.

3 ans plus tard, ils ont mis au rebut le tout et il a été relancé.

Les Wildcats sont un concept tellement intéressant et ont tellement de grands personnages que je souhaite juste qu’ils le comprennent. “

Réflexions sur les trois jokers

Quel est le problème avec les trois Jokers de DC? Peu importe ce que vous pensez, nous allons en découvrir beaucoup plus dans la mini-série de Three Jokers en trois numéros écrite par Geoff Johns avec des œuvres de Jason Fabok, qui devrait sortir en magasin cet été.

“Le monde n’a pas besoin d’une autre histoire de Batman-Joker”, a déclaré Johns à Entertainment Weekly dans une interview. «L’une des raisons pour lesquelles je n’en ai jamais fait est parce qu’il y en a tellement de superbes, donc je n’allais en faire qu’une si elle était différente et surprenante et regardait le Joker et la signification du Joker et son effet sur Batman et sa famille d’une manière nouvelle. Nous n’introduisons pas un multivers de Jokers, nous ne voulons pas changer ces personnages pour toujours, mais nous retournons quelques pierres sur ces personnages et leurs relations. “

Trois Jokers répondront à de nombreuses questions et bien que les détails soient rares, voici ce que nous savons. Bien sûr, Batman figurera fortement dans l’histoire avec Batgirl (Barbara Gordon) et Red Hood (Jason Todd), qui se trouvent être deux personnages ayant des liens étroits avec Joker.

“Cela remonte au début lorsque Batman a rencontré le Joker pour la première fois, mais c’est aussi The Killing Joke et A Death in the Family qui parlent du livre et que nous construisons émotionnellement”, explique Johns. «Barbara et Jason ont traversé tellement de choses, tout comme Bruce, et c’est vraiment axé sur la guérison, sur les cicatrices et les blessures et ce que cela fait à quelqu’un. Si vous souffrez de traumatismes, vous ne vous contentez pas de vous en remettre et de continuer votre vie, cela change qui vous êtes. Parfois cela vous change pour le mieux, parfois cela vous change pour le pire. Vous pouvez guérir correctement et vous pouvez guérir mal. C’est vraiment le sujet du livre: guérir correctement, guérir mal et survivre. »

«Nous avons fait le choix dès le début que nous baserions le look de notre livre sur ce que Brian a fait dans The Killing Joke», dit Fabok. “Tout comme la façon dont Gary dans Doomsday Clock a pris beaucoup de ses battements à Dave Gibbons, je fais un peu la même chose avec Brian Bolland. Les fans qui ont lu The Killing Joke, vous verrez des panneaux familiers, vous verrez des choses familières, comme la Batcave. Ma pensée était presque, d’accord, des années ont passé, alors Batman a amélioré sa Batcave par rapport à ce qu’il avait à l’origine dans The Killing Joke, mais les mêmes os sont là. Même la Batmobile que j’ai conçue est vaguement basée sur la Batmobile de The Killing Joke, où elle a une grosse nageoire et un visage intégré à l’avant, avec de grandes roues et tout. J’ai consciemment infusé beaucoup de ce Brian Bolland, même la façon dont il racontait des histoires à travers ses panneaux. The Killing Joke est assis à côté de mon bureau depuis deux ans. Je l’ai constamment référencé, et même en suivant beaucoup de règles sur la façon dont il a présenté ses panneaux dans ce livre. Je veux vraiment que ce soit une suite spirituelle, du moins artistiquement. »

Qu’est-ce que tu penses? Mon instinct dit que cela aura un bon début et un milieu intéressant mais en quelque sorte embrouiller l’atterrissage.

