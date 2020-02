Réflexions sur la sortie brutale de l’éditeur Dan DiDio de DC

Dans un peu stupéfait, Dan DiDio a quitté DC, selon The Hollywood Reporter. DiDio est un incontournable de DC, ayant été éditeur de DC avec Jim Lee depuis 2010. Avant cela, il a travaillé pendant six ans en tant que vice-président de la rédaction et, avant cela, vice-président de la rédaction.

Son mandat à DC a été un sujet de discorde entre les fans et comme tout le monde, personne ne peut s’entendre sur le fait qu’il était une force positive ou négative, mais son impact sur DC se fera sentir pendant des années.

En tant qu’éditeur, DiDio a joué un rôle important dans la relance de DC à l’échelle de la ligne 2011 «The New 52», qui a amené l’éditeur à mettre à jour une refonte complète de l’ensemble de son catalogue de super-héros. Alors qu’elle a commencé comme une victoire commerciale et a suscité des critiques favorables, la relance a rapidement perdu son souffle et stagné dans les ventes.

Cela nous a apporté une nouvelle relance en 2016 sous le couvert de «DC Universe Rebirth», qui a restauré de nombreux éléments qui avaient été abandonnés lors du redémarrage.

Le moment du départ de DiDio intervient peu après l’annonce d’une nouvelle relance de DC qui devrait ramener encore plus de continuité qui a été abandonnée dans le cadre du redémarrage de 2011. Un lien entre les deux concerne la sortie gratuite de DC Comic Book Day Generation Zero: Gods Among Us. Aucun mot sur si le départ de DiDio aura un impact sur cette relance.

La réaction sur les médias sociaux est un mélange d’éloges pour DiDio, célébrant que c’est une bonne décision pour l’éditeur et se demandant ce qui va se passer ensuite. Quel que soit votre sentiment, DiDio était dans une position difficile pour guider DC à travers un marché de la bande dessinée en constante évolution.

DiDio était le visage de DC et a pris des risques pour étendre la portée de DC, notamment en poussant des livres DC dans Walmart et Target via des numéros exclusifs de 100 pages.

Maintenant que DiDio est parti, Jim Lee devient le seul éditeur de DC, en plus de son rôle de directeur de la création de l’entreprise.

Attendez-vous davantage à mesure que cette histoire se développe.