Réflexions sur le succès du box-office de Sonic the Hedgehog

Pour gagner gros, vous devez miser gros et Sonic the Hedgehog de Paramount a gagné gros. Avec 57 millions de dollars en Amérique du Nord et 100 millions de dollars à l’échelle mondiale le week-end de la fête du Président, il s’agit de la plus grosse prise jamais réalisée pour une adaptation de jeu vidéo.

Sonic est sur le point de recevoir 68 à 70 millions de dollars jusqu’à lundi et les analystes applaudissent la décision d’écouter les commentaires des fans et de corriger le CGI sur le film.

Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui aurait pu être si le réalisateur de Sonic, Jeff Fowler, avait décidé de ne pas revenir en arrière et de changer les choses après le contrecoup reçu par la première bande-annonce. Sonic, qui était budgété à 87 millions de dollars, a été repoussé de trois mois pour repenser le personnage principal. Le temps et l’argent ont payé car le public a donné au film un «A» CinemaScore.

«Le consommateur détermine toujours ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont fait entendre leur voix et nous avons écouté », a déclaré Chris Aronson, président de Paramount, distribution nationale. “Ce film a dépassé [audience’s] attentes. C’est un témoignage de cette réinitialisation et des performances formidables de Jim Carrey et de l’ensemble de la distribution. “

Prenons un moment et réfléchissons à quelque chose. À quelle fréquence les gens regardent-ils une bande-annonce ou voient-ils une image du tournage d’un film ou d’une émission de télévision, puis se tournent-ils vers les médias sociaux pour s’en plaindre? Assez régulièrement.

À quelle fréquence un studio écoute-t-il réellement les commentaires et dit-il qu’il fera quelque chose? Pas trop souvent.

Je ne sais pas si c’est une bonne chose pour les futurs projets mais cela rend les choses plus intéressantes pendant que nous le découvrons.

Fowler a entendu les critiques des fans sur l’apparence et la conception du hérisson bleu de premier plan et a consulté Twitter pour faire savoir à tout le monde que des changements de conception «allaient se produire».

“Le message est fort et clair”, a écrit Fowler. “Vous n’êtes pas satisfait du design et vous voulez des changements. Ça va arriver. Tout le monde chez Paramount & Sega est pleinement engagé à faire de ce personnage le MEILLEUR qu’il puisse être… # sonicmovie #gottafixfast. »

Soyons honnêtes. Cela aurait pu mal tourner ou aggraver la situation.

Même d’autres réalisateurs ont pesé sur la controverse. Le directeur du détective Pikachu, Rob Letterman, a parlé à The Verge en disant qu’il “venait d’entendre parler de la situation de Sonic il y a 15 minutes”, ajoutant qu’il n’aimait pas la position dans laquelle se trouvaient Fowler et Paramount. Prendre la décision de modifier la conception d’un personnage quelques mois seulement avant sa date de sortie n’est pas une tâche facile, dit Letterman. Il ne pouvait pas parler du processus de Fowler ou de Paramount pour retravailler le look de Sonic mais a offert un aperçu de la façon dont il aurait été impossible pour son équipe de détective Pikachu de prendre une telle entreprise.

«Il n’y a ni bien ni mal dans la façon dont vous réalisez l’un de ces films», déclare Letterman. «Il serait très difficile pour nous de repenser quoi que ce soit. Nous avons passé un an à concevoir tous les personnages avant le tournage afin de bien comprendre. Si nous étions d’un pouce sur Pikachu, [actor] Le rendement du juge Smith irait directement par la fenêtre. Pour nous, cela aurait été impossible – mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas le faire. Je ne voudrais pas être à leur place – ils sont dans une situation difficile. “

Un endroit où ils se sont creusés. Les fans ont parlé et ils ont écouté.

“Cela démontre la puissance des médias sociaux et la valeur qu’ils peuvent apporter aux cinéastes et aux studios en termes de rétroaction directe des fans qui, à la fin de la journée, sont les gens que vous voulez finalement plaire”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Ce type de conversation organique sur les réseaux sociaux fournit de facto des études de marché en temps réel et, lorsqu’il est respectueux et constructif, peut être très précieux pour les studios et les producteurs qui cherchent à obtenir les meilleurs résultats de leurs films”, a-t-il déclaré.

Nous verrons comment cela affectera les commentaires des fans aux studios à l’avenir.