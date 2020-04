Réflexions sur l’EKO 92 de Rob Liefeld

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

La semaine dernière, nous avons discuté de notre Premiers souvenirs de bandes dessinées. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

Gold Any Ranger: «Un de mes oncles du côté de ma mère avait une copie de Fantastic Four Annual # 1, avec Namor envahissant la surface. Chaque fois que je le parcourais, je me concentrais sur le pan coupé du bâtiment Baxter. Je n’étais pas encore à la maternelle, donc je ne pouvais pas lire les mots, mais j’ai apprécié les photos. “

rédacteur: «J’avais l’intention de commencer par la mort de Superman, mais ce n’était pas dans les magasins, alors je me suis contenté de The Adventures of The Thing # 1 avec une couverture cool. C’était une réimpression de Marvel Two in One # 50 par John Byrne. Encore une de mes histoires préférées. Je possède ma réimpression, qui s’effondre, et je me suis procuré l’original il y a quelques années. M. Fantastic crée un remède pour La Chose qui n’aurait fonctionné que lors de sa première mutation. Alors Thing remonte dans le temps pour se guérir et finit par se battre… lui-même. Il finit par gagner et guérir son passé. Il revient au présent et wah-wah, il avait seulement créé une réalité alternative.

Amorce fantastique sur les bandes dessinées, la continuité, FF, tout. De là, c’était FF (numéro 363) jusqu’à Infinity War, puis Ghosts Rider des années 90. J’ai quand même fini par entrer dans Superman, mais j’étais alors fan de Thing and F4 à vie.

Je suis entré dans GI Joe beaucoup plus tard et ces livres sont vraiment bien écrits et mûrs pour une série destinée à vendre des jouets. Je m’attendais à quelque chose de similaire au dessin animé et wow. Les noms sont les mêmes, mais les similitudes s’arrêtent là. »

Coursier: «The Amazing Spider-Man (1963) # 318 – AKA le jour où mon amour pour la bande dessinée a commencé tout petit en 1989 quand j’étais petit.

Je connaissais déjà Spider-man du dessin animé des années 60, le dessin animé Amazing Friends des années 80 et le téléfilm d’action en direct des années 70 (tout ce que j’avais déjà apprécié), mais en lisant les bandes dessinées et en étant époustouflé par Todd McFarlane uniquement et une œuvre d’art magnifiquement conçue ne ressemblait à aucune autre œuvre comique de ma vie. L’animation du dessin animé ne semblait pas seulement terriblement docile en comparaison. Non seulement cela, mais la narration avec l’œuvre d’art a été l’une des expériences les plus captivantes, fascinantes et fascinantes en tant que lecteur qui a changé ma vie pour de bon et a fait de moi un collectionneur à vie.

La façon dont Peter Parker a été dessiné, à quel point Scorpion était génial et à quel point la femme de Spidey était ridiculement chaude, Mary-Jane, et le fait que je lui ai été présenté comme un jeune homme marié essayant de jongler avec ses problèmes quotidiens en plus d’être un super-puissant crimefighter dans un costume de coup de pied est non seulement mon premier souvenir mais encore à ce jour mon plus précieux. “

Ken Wood: «Quand j’étais enfant, je collectionnais les cartes de baseball et il y avait une boutique de bandes dessinées dans le coin qui les vendait. Le propriétaire était aussi plutôt un joueur de cartes de baseball et il se trouvait qu’il transportait d’autres choses.

La première bande dessinée que j’ai achetée était Spawn numéro 1 quand j’avais quatorze ans. J’ai essentiellement transformé ma collection de cartes de baseball en une collection de bandes dessinées à ce moment-là, même si je suis également entré dans Magic peu de temps après. Une autre boutique de bandes dessinées a ouvert à proximité à ce moment-là, qui se concentrait beaucoup plus sur la bande dessinée, la magie, Warhammer, D&D, et avait même des ordinateurs pour jouer avant même que cela ne devienne une chose. J’ai commencé à travailler là-bas quand j’avais dix-huit ou dix-neuf ans. A travaillé il y a quelques années. C’était le bonheur. “

Gil: «Un ami m’a donné ma première bande dessinée en 6e année. Incroyable Spider-Man 328. C’était Spider-Man vs Hulk. Spider-Man a frappé Hulk dans l’espace. Puis il s’est envolé pour le sauver. WTF!?!. Spider-man est plus fort que Hulk et il peut voler? Et le Hulk est gris?

Puis quelques mois plus tard, j’ai obtenu la première bande dessinée que je me suis achetée. Incroyable Hulk 371. Hulk avait un symbiote noir ou quelque chose. Hulk, c’est toutes sortes de couleurs! Quoi qu’il en soit, j’ai eu quelques-uns des prochains problèmes, puis j’ai commencé à collectionner avec Hulk 377.

BTW, je n’ai vraiment découvert le reste de l’univers Marvel que par le biais des cartes à échanger, quelques mois plus tard. »

Acolyte de Glorious La Parka ~: “Facile:

Fantastic Four # 163 (?) Dans les années 70.

La Chose ET le Hulk combattent le reste du F.F. au sommet de l’arc de Saint-Louis. Hulk & thing ont toujours été des ennemis, mais cette fois, Bashful Benji s’est placé un peu trop près de Purple Jeans, et le rayonnement gamma a vissé son cerveau dans le sentiment que tout le monde donnait toujours à Hulk un accord brut. Il fait donc équipe avec un Hulk confus (se demandant pendant quelques minutes pourquoi l’homme du rock qui le frappe toujours est soudainement devenu son ami, avant d’accepter tout). Au cours d’une accalmie momentanée dans l’histoire, l’équipe de Marvel qui écrit le livre se prend des coups de bonne humeur, me faisant aimer le livre et me faisant fan. Ce n’était pas la première bande dessinée que j’avais lue, mais les très rares que j’avais auparavant étaient toujours DC comme Superman et autres. C’était la première Marvel que j’aie jamais lu, et cela m’a fait une grande impression. Après cela, tout était F.F. et Marvel pour moi. SURTOUT si elle avait Galactus (que j’ai plus tard

découvert au cours de l’histoire du Sphinx [with the origin of Terrax the Tamer], et qui est devenu mon personnage préféré). Je pense que j’ai toujours l’original quelque part. “

El Atomico: «Oh, mec….

DC Comics All Star Squadron en 1981.

Je ne me souviens pas exactement comment je l’ai obtenu, mais mon père l’a probablement ramassé pour moi. Il est courant au Montana que les familles ou les amis se contentent de parcourir tous les itinéraires ruraux et les itinéraires de retour, et depuis que je suis enfant unique, souvent lorsque nous nous arrêtions dans une station-service pour faire le plein et prendre des collations et des boissons, papa sortait et me tendait un “livre drôle”, une boisson gazeuse et une viande de boeuf séchée.

Je me souviens avoir été fasciné et étonné par cette bande dessinée en particulier. Il y avait tout le monde dedans: des meilleurs gars comme Superman, Wonder Woman, Shazam, et des gars comme “dessous” comme Hourman, et d’autres – bon sang, j’ai pu le trouver sur Wiki en recherchant “The Red Bee death”. Avec le recul, c’était une introduction parfaite pour moi, car les méchants étaient en grande partie Hitler et les nazis; mes jouets préférés à l’époque étaient de petits hommes de l’armée verte et ainsi de suite et j’étais très patriotique, c’était juste dans ma ruelle!

L’œuvre était tellement cool, et j’ai surtout appris à aimer The Spectre, Dr. Fate et Hawkman, ces gars avaient l’air géniaux!

La seule chose que je n’aimais pas à ce sujet était l’utilisation de l’oncle Sam en tant que personnage et super-héros. Je veux dire, je comprends, il est un symbole de l’Amérique, ça a juste l’air idiot de voir un vieil homme dans un cul qui se tape quand il y avait tous ces autres mecs cool autour.

Excellent sujet, Gusto, merci! ”

Merci à tous ceux qui ont commenté!

Cette semaine, nous discutons…

Réflexions sur l’EKO 92 de Rob Liefeld

Comment va tout le monde là-bas? Avec un peu de chance, gardez la tête sur un pivot et ne descendez pas trop.

Je pensais que nous parlerions de la personnalité de bande dessinée préférée de tout le monde, M. Robert Liefeld. Si vous ne le savez pas, Liefeld n’a plus le contrôle de Youngblood grâce à Andrew Rev.

Pour vous rattraper, Liefeld a posté une longue explication sur la situation qui entoure actuellement ses créations il y a quelques mois et même si c’est long, ça vaut la peine d’être lu:

«Où est YOUNGBLOOD?

C’est la question que l’on me pose à plusieurs reprises, à chaque signature de magasin ou convention de bande dessinée à laquelle j’assiste. Demandes de renseignements sur Youngblood en tant que film, bande dessinée, tout cela. La vérité est qu’ils sont au milieu d’une vilaine bataille pour la garde et je n’ai actuellement aucune interaction avec eux pour la première fois depuis plus de 22 ans.

En 1997, à 29 ans, j’ai engagé un investisseur du nom de Scott Rosenberg, lui de Malibu Comics. J’avais déjà eu une relation avec lui mais c’était différent, Jeph Loeb l’a amené à la table en tant que partenaire potentiel et après quelques discussions, le moment était venu de prendre cette décision. Nous avons fait une annonce de presse sophistiquée et nous avons donné naissance à Awesome Comics. C’était censé être un ajustement temporaire.Si je ne trouvais pas un autre partenaire, Scott exclurait et détiendrait tout, j’ai finalement trouvé un autre partenaire, un homme du nom de John Hyde et il est intervenu pour financer Awesome Comics jusqu’à ce que lui et Scott aient un problème et Awesome est entré en chute libre et j’ai fermé définitivement le label en 2000.

Scott, John et moi avons convenu d’une séparation de mon catalogue Extreme en 1999, nous avons chacun reçu 8 titres et nous pourrions les exploiter dans les médias. L’environnement à l’époque n’était pas bon pour le matériel de bande dessinée et je ne vendais aucun de mes choix de catalogue, pas plus que John et Scott. À travers tout cela, j’ai conservé les droits de publication, vous apportant les aventures comiques de mes créations avec des créatifs différents et divers sous ma supervision et jusqu’à présent, il n’y avait aucun hoquet.

Pour faire court, après avoir échoué à conclure deux accords sur les films ces dernières années, dont un accord sur un film en 2017 dont j’étais si certain que j’allais de l’avant, j’ai contacté Hank Kanalz et je l’ai informé qu’il devrait s’attendre à une certaine participation, Scott m’a informé l’été dernier, lors de la bande dessinée 2018, afin de lever des capitaux, il avait vendu ou établi un partenariat avec quelqu’un pour les bandes dessinées et les jouets Youngblood. J’ai été stupéfait mais pas surpris, ce sont les atouts les plus importants que Scott possède et il avait besoin de lever des fonds. L’homme avec qui il s’est associé s’appelle Andrew Rev, quelqu’un que je ne connais pas et il m’a informé à plusieurs reprises au cours de la dernière année qu’il pourrait me faire un grand succès dans la bande dessinée, le prochain Todd McFarlane même, et m’a dit que je pouvais auditionner pour produire des bandes dessinées Youngblood. Vous pouvez imaginer à quel point cela s’est bien passé.

Donc, j’ai actuellement un accès douteux aux personnages Youngblood, personnages que j’ai créés et dirigés pendant près de 3 décennies. En conséquence, j’ai fermé le scénario qui amènerait Youngblood au numéro 100 et au-delà. Une approche résolument nouvelle est nécessaire, ce qui, je pense, est primordial dans ce monde post-Avengers: Endgame dans lequel nous nous trouvons. Youngblood ne sera plus publié par Image Comics ou avec mon implication à ce moment, une première depuis 27 ans lancé. Tout cela est vraiment bizarre, mais je me suis rendu compte que c’est ainsi que ça va se passer. Je l’ai tenu ensemble pendant 23 ans depuis la conclusion de l’accord, jusqu’à présent. Une compagnie de cinéma m’a téléphoné la semaine dernière pour demander les droits de Youngblood, mais cela a nécessité ma participation et je ne peux pas à ce stade aller de l’avant.

Heureusement, mon autre partenaire, John Hyde a choisi de suivre une voie différente car il se rend compte de la valeur que j’apporte à mes créations et nous nous sommes associés à ses sélections avec Prophet qui vient de monter le long métrage et nous poursuivons actuellement Glory dans tous les médias. 2/3 de mon catalogue reçoivent mon implication et ma participation.

J’ai BLOODSTRIKE, BRIGADE, BERZERKERS, BLOODWULF, Re: GEX, KABOOM, AVENGELYNE et d’autres dans mon portefeuille, entièrement sous mon domaine. Comme j’ai informé tout le monde l’année dernière, je me suis éloigné de Netflix parce que je sentais que ce n’était pas la meilleure opportunité en ce moment dans notre monde en constante évolution. Je suis un chat capricieux.

Je partage ceci avec vous maintenant suite à une conversation inattendue avec le type Andrew Rev sur la publication. Bref c’était très irrespectueux et j’ai dû mettre de la distance entre moi, ces gens et mes créations qui étaient maintenant dans un domaine étranger. J’ai dû me laver de façon convaincante les mains de ce coin de mon imagination. J’ai un esprit assez fertile et de nombreux nouveaux projets à faire avancer, beaucoup font les rondes médiatiques qui seront connues assez tôt. Il s’agissait d’une mise à jour indispensable et, nous l’espérons, explique la situation actuelle.

Youngblood a représenté certains de mes meilleurs travaux, je suis fier de tout le travail qui a été produit. Malheureusement, les sociétés cinématographiques seront réticentes à investir du temps et de l’argent dans une entreprise sans le soutien et la bénédiction de son créateur.

Vers le haut, en avant! À l’extrême!

Rob Liefeld ”

Un certain nombre d’entre vous se demandent probablement: “Qui est Andrew Rev?”

Je l’ai regardé et surpris que je ne l’ai plus remarqué au fil des ans. En 1990, Rev, un financier, a acheté l’éditeur de bandes dessinées indépendant Comico qui s’est rapidement retourné pour licencier le personnel et faire des plans pour relancer la société.

Rev a perdu les droits de Grendel de Matt Wagner, la bataille judiciaire qui s’ensuivit retardant toute nouvelle bande dessinée pour Grendel pendant des années. Rev a ensuite établi la propriété des droits de la série de super-héros des années 80 de Bill Willingham, The Elementals.

Un petit mot sur les Elémentaires. Probablement l’une des bandes dessinées les plus sous-estimées. Il s’agissait d’un super-héros à thème plus sérieux avant que cela ne devienne cool et la norme. Trouvez-le et voyez par vous-même.

Après avoir obtenu The Elementals, Rev a simplement republié la série jusqu’en 1995. Plusieurs tentatives ont été faites pour ramener The Elementals, notamment par Dynamite, mais Rev est un gars difficile à trouver, ce qui rend les affaires presque impossibles à gérer.

Maintenant, Rev est de retour sur la photo et a mis la main sur plusieurs des créations de Liefeld. Il a lancé une nouvelle société d’édition appelée Terrific Production LLC, mais en dehors de certains tweets aléatoires, rien ne se passe vraiment.

Alors que Rev va de l’avant en publiant Youngblood sans Liefeld, nous devons nous demander comment Liefeld fera face à la perte de certaines de ses propriétés chéries?

Créez-en bien sûr de nouveaux!

Ce qui nous amène à EKO 92. Publié par Liefeld le 17 avril, nous avons un aperçu d’une équipe qui semble plus que familière. Liefeld écrit: «La forme longue est l’EKO Squadron 92. Aussi connu sous le nom d’EKS92. Aperçu rapide de quelque chose de nouveau que j’ai préparé dans #quarantine Toujours en train de créer. ”

Nous devenons un peu gros au sujet de l’équipe, comme Bo. L’archer. Liefeld dit: «Rencontrez Bo. Bo connaît le tir à l’arc. ” À ne pas confondre avec Shaft de Youngblood, qui utilise également un arc sans cordes. Nous obtenons également quelques autres personnages qui ressemblent… similaires. Comme Diehard / Deadpool et Badrock similaires.

Liefeld a également déclaré: «Si vous vous trouviez dans un magasin de bandes dessinées le 17 avril 1992, il y a de fortes chances que vous rencontriez une toute nouvelle bande dessinée d’une toute nouvelle étiquette de bande dessinée. C’est le jour où YOUNGBLOOD a été lancé et Image Comics est officiellement arrivé. Il y a 28 ans aujourd’hui, vous vous êtes tous présentés en masse écrasante, à hauteur d’un million d’exemplaires, nous avons même vendu tôt le matin! J’ai été stupéfait à la réception. La matinée a commencé avec moi pour préparer un chant à @gapplecomics pour lancer le livre et il s’est retrouvé avec moi dans un talk-show plus tard dans la soirée. Un tourbillon d’une journée dont je me souviendrai toujours comme si c’était hier après-midi. Youngblood est né d’un véritable amour, d’une pure passion pour les bandes dessinées et d’une évolution de tout ce que j’avais commencé chez Marvel avec Cable, Deadpool, Domino et de tout un tas de personnages dont vous n’aviez jamais entendu parler avant de créer X-Force. Il était temps de partager plus de ce qui était dans mes cahiers et de contrôler le destin créatif de toutes ces idées et concepts. Il n’y avait aucune animosité avec Marvel, je serai toujours reconnaissant envers les gens avec qui j’ai travaillé qui ont laissé mes jeunes ambitions s’envoler. J’ai juste eu l’instinct que c’était le moment de laisser passer toutes les idées. Youngblood vendant un million d’exemplaires sans une seule variante ou couverture spéciale ou gadget d’aucune sorte. Pouvez-vous imaginer cela sur le marché actuel? Il n’y avait pas de Youngblood avant avril 1992, c’était tout juste sorti de la porte, nous étions le truc qui a fait grimper les ventes, le talent autour duquel les fans se sont ralliés. Youngblood a été l’incubateur de tout un univers qui a suivi, PROPHET, BRIGADE, BLOODSTRIKE, BERSERKERS et bien d’autres. Je l’ai vu comme mon Fantastic Four, qui a donné naissance à Black Panther, Inhumans & Silver Surfer. Merci à tous ceux qui sont venus en 1992 et qui sont restés toutes les années qui ont suivi. Bien que les droits de Youngblood soient un gâchis chaud, le résultat d’une mauvaise affaire que j’ai faite avec des gens qui ne sont pas terriblement brillants il y a environ 20 ans. Heureusement, les droits sur les autres sont en sécurité avec moi. La sensation de ce jour et le plaisir de ces jours étaient au-delà de l’électricité. L’impact d’Image Comics ne peut pas être mesuré. »

Réflexions sur les dernières nouvelles de Liefeld?

C'est tout le temps dont je dispose. À la semaine prochaine!