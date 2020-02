Réflexions sur les images de test de la caméra de Batman

Le réalisateur Matt Reeves nous a donné notre premier regard sur Robert Pattinson en tant que Batman via un test d’écran.

Un test d’écran.

Bien sûr, cela a fouetté les fans à tous les niveaux, car les images, arrivant à un peu moins d’une minute, contenaient également les premières notes de la partition du compositeur Michael Giacchino. Peu de temps après, les médias sociaux ont explosé avec des théories de rétroaction et de non-sens qui disséquaient tout sur un… test d’écran.

Vous pensez peut-être à ce que les gens font beaucoup dans la vidéo. Cela pourrait être la lumière rouge, qui, selon certains, pourrait faire allusion à des tons romantiques dans le film. Ou peut-être que cela représente du sang. Ou peut-être que Reeves voulait juste voir à quoi ressemble le costume sous une lumière rouge. Peut-être qu’il a d’autres images avec des lumières bleues et jaunes.

Le costume lui-même a fait sensation car il a été repris par tout le monde. Beaucoup ont souligné à quoi ressemblait l’armure sculptée influencée par le jeu vidéo Arkham Knight. Avec l’éclairage rouge, il semble un peu Daredevil-ish mais le plus grand tirage est le symbole Bat qui pourrait être des Batarangs ou même des poignées de pistolet. Aucun mot si ce costume est même fini car, après tout, c’est un test d’écran.

À ce stade, nous ne devrions pas être surpris par le jeu des fans, mais quand cela se fait au détriment de séquences très rudes, il faut secouer la tête. Ce film se bat toujours contre la réaction au casting, ce qui n’est pas nouveau pour la franchise Batman.

Je souhaite que le World Wide Web existe en 1966, car je ne peux qu’imaginer la réaction de Cesar Romero quand il a été choisi comme Batman’s Joker et a refusé de se raser la moustache. «Tu veux dire qu’il va peindre dessus? Quel carré! Commençons une pétition. “

Avec Pattinson en tant que Batman, les fans continuent de jouer dessus. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Pattinson était dans une franchise de cinéma appelée Twilight. Cela a vraiment bien fonctionné au cinéma, mais en dehors de sa base de fans, il est encore ridiculisé aujourd’hui. En raison de cette aversion intense, tout acteur ou actrice qui lui est attaché a un obstacle à surmonter.

Pattinson a joué dans un certain nombre de films depuis, dont beaucoup de films indépendants, acclamant la critique pour son jeu d’acteur. Même ainsi, dès que l’acteur a été annoncé comme étant Bruce Wayne, la majorité des messages ont dit sous une forme ou une autre… “The Twilight guy ???”

Combien de fois passons-nous par cette danse?

Michael Keaton comme Batman.

Jack Nicholson comme Joker.

Heath Ledger comme Joker.

Ben Affleck comme Batman.

Jennifer Garner comme Elektra… OK oubliez celui-là.

Ensuite, nous avons Zoe Kravitz qui jouera Catwoman. Kravitz a admis qu’il était un peu effrayant de devenir Catwoman pour le film, mais elle l’utilise pour rester concentré. «C’était un peu effrayant, mais aussi chaque fois que je deviens nerveux à propos de quelque chose, je sens que cela me pousse de toute façon à un meilleur endroit, donc j’accueille les nerfs», a déclaré Kravitz à Variety. “Si vous commencez à trop vous concentrer sur ce que les gens vont penser que vous ne vous rendez pas service, c’est presque comme si vous mettiez votre énergie au mauvais endroit.”

“Bien sûr, je veux honorer les fans et espérer qu’ils aiment ce que je fais avec le rôle, mais pour faire ce que je pense que je dois faire avec Catwoman, je dois aller en interne et oublier le reste du monde.”

Espérons qu’elle reste en dehors des réseaux sociaux. Kravitz a également parlé de travailler aux côtés de Pattinson. “Il est juste une personne charmante et un acteur merveilleux et attentionné. Je pense qu’il est parfait pour le rôle et ça va être une telle aventure », a déclaré Kravitz. «Je suis ravi de l’avoir comme partenaire dans le crime et d’être là pour se soutenir mutuellement, car c’est intense. Ça va être un long tournage et il y a beaucoup de pression, et je sais qu’il a mon dos et j’ai le sien. »

Peu importe le test d’écran, nous jugerons par nous-mêmes le 25 juin 2021.