Regal Cinemas critique Universal sur les plans de VOD, commentaires universels sur la critique

Regal Cinemas a rejoint AMC Theatres pour fustiger Universal sur ses plans pour les sorties en VOD dans le sillage du succès de Trolls: World Tour. Comme indiqué précédemment, AMC a envoyé une lettre à Universal disant qu’ils ne sortiront plus de films Universal après que le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a déclaré: “Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats”, ce qui signifie théâtralement et Premium Video on Demand (PVOD). Cineworld, le propriétaire de Regal Cinemas, n’est pas allé aussi loin, mais a critiqué Universal à propos de la déclaration de Shell et a suggéré qu’une telle interdiction était possible.

“Universal a unilatéralement choisi de rompre notre compréhension et l’a fait au plus fort de la crise de Covid-19 lorsque notre entreprise est fermée, plus de 35 000 employés sont chez eux et quand nous n’avons pas encore de date précise pour la réouverture de nos cinémas, ”La déclaration a lu (par date limite).

Il ajoute que «la décision d’Universal est totalement inappropriée et n’a certainement rien à voir avec les pratiques commerciales de bonne foi, le partenariat et la transparence… Aujourd’hui, nous réaffirmons clairement que nous ne projetterons pas de films qui ne respectent pas les fenêtres comme ils le font pas de sens économique pour nous. “

Pendant ce temps, Universal a pesé sur la lettre d’AMC avec une déclaration publique dans laquelle ils suggèrent que les remarques de Shell ont été prises hors contexte.

“Nous croyons absolument à l’expérience théâtrale et n’avons fait aucune déclaration contraire”, a déclaré Universal. «Comme nous l’avons dit plus tôt, à l’avenir, nous prévoyons de sortir les futurs films directement dans les salles de cinéma, ainsi que sur PVOD lorsque ce point de distribution aura un sens. Nous sommes impatients d’avoir des conversations privées supplémentaires avec nos partenaires de l’exposition, mais nous sommes déçus par cette tentative apparemment coordonnée de l’AMC et de l’OTAN de confondre notre position et nos actions. »

La déclaration a également déclaré: «Notre objectif en publiant Trolls: World Tour sur PVOD était de fournir des divertissements aux personnes qui se réfugient à la maison, tandis que les cinémas et autres formes de divertissement extérieur ne sont pas disponibles. Sur la base de la réponse enthousiaste au film, nous pensons avoir fait le bon choix. »

Universal a plusieurs versions actuellement prévues pour plus tard cette année, notamment The Forever Purge, Candyman, Halloween Kills et No Time to Die, bien que ce dernier ne soit distribué que par le studio à l’international. United Artists le lance aux États-Unis. Au programme pour l’année prochaine, il y a F9, Jurassic World: Dominion, Minions: The Rise of Gru et Halloween Ends.