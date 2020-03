Regard sur l’impact du coronavirus sur Hollywood

SCÈNE: Steve est assis devant son ordinateur portable, sans taper, regardant pensivement par la fenêtre

Steve: «Si seulement j’avais un moyen de créer un article, en utilisant toute l’attention que le coronavirus reçoit. Je devrais trouver un moyen de l’intégrer aux films ou à la télévision ou quelque chose… si seulement… “

Steve regarde l’écran et voit le titre: «Le sud d’ici le sud-ouest 2020 a été annulé en raison des inquiétudes croissantes concernant l’épidémie de coronavirus.»

Steve (chuchotant): “Jackpot”.

Et nous voici. L’annulation de SXSW a retenu beaucoup l’attention. Le maire d’Austin, Steve Adler, a déclaré un «état de catastrophe» dans tout le comté et a rendu une ordonnance formelle annulant la conférence populaire sur la musique, le cinéma et la technologie. Dans une déclaration ultérieure, les organisateurs du SXSW ont déclaré qu’ils “suivront fidèlement les instructions de la ville”.

Cela est venu sur les talons de l’Emerald City Con à Seattle, également annulé.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de croître, nous constatons qu’elle affecte les industries à l’échelle mondiale, y compris l’industrie du divertissement. De plus en plus de cadres hollywoodiens apportent des changements radicaux aux calendriers de production, aux premières, aux voyages, aux conférences, aux festivals et aux tournées de presse au nom de la protection de la santé publique.

La Chine et l’Italie, deux pays avec le plus grand nombre de cas, ont temporairement fermé des cinémas et il a été annoncé que la production de projets comme The Amazing Race, The Bachelor et Mission: Impossible 7 a changé en raison du coronavirus.

Cela va encore plus loin. Paramount a retardé la sortie de Sonic the Hedgehog en Chine, le prochain film de James Bond, No Time to Die a vu sa date de sortie reportée, et la date de sortie chinoise de Mulan a été retardée indéfiniment.

Les conversions, les festivals et les conventions sont soit en cours d’annulation, soit en discussion pour l’annulation. Le coronavirus a provoqué un grondement de grande ampleur dans le monde entier.

Ce qui nous amène au Festival de Cannes.

Dans un communiqué envoyé à Deadline, le festival et le marché ont déclaré: «Nous comprenons l’inquiétude qui a été exprimée suite au report de Cannes Series et à l’annulation du MIPTV, mais rien n’indique aujourd’hui que le Festival de Cannes n’aura pas lieu. “

Pour être encore plus clair, vendredi, les organisateurs ont envoyé un communiqué de presse qui s’opposait à tout retrait majeur de l’industrie du festival du film le plus prestigieux du monde, dans lequel ils ont revendiqué l’accréditation pour l’événement 2020, qui devait avoir lieu du 12 au 23 mai, se poursuivaient à un «rythme intensif» et avait en fait augmenté de 9% par rapport à l’année dernière.

Nous verrons comment cette résolution tient.

Cela pose la question: combien d’entre vous évitent les cinémas?