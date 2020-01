Regarder la bande-annonce de Oscar Shortlisted Doc Short ‘St. Louis Superman ‘- Blackfilm

Parmi les films présélectionnés dans la course aux Oscars du meilleur court métrage documentaire figure Superman de Saint-Louis, de MTV Documentary Films et réalisé par Smriti Mundhra et Sami Khan.

Bruce Franks Jr. est un rappeur de bataille de 34 ans, un militant de premier plan de Ferguson et un représentant de l’État de St. Louis, Missouri. Connu sous le nom de Superman pour ses électeurs, il est une personnalité politique comme vous ne l’avez jamais vue – pleine de contradictions et de perspectives profondes, qui a surmonté des pertes indescriptibles pour devenir l’un des jeunes leaders les plus dynamiques et sans excuse du pays.

Ce véritable documentaire suit Bruce à un moment critique de sa vie. Il est obligé de faire face au traumatisme mental qu’il porte depuis près de 30 ans, depuis que son frère de 9 ans a été tué par balle devant lui. Ce n’est qu’en affrontant sa douleur que Bruce pourra trouver la paix et vraiment réaliser son destin de leader pour sa communauté.

Le film a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire au Big Sky Documentary Film Festival, le prix du public pour le meilleur court métrage au Hot Docs Canadian International Documentary Festival, le prix du public pour le meilleur court métrage à AFI Docs et la mention spéciale du jury au Tribeca Film Festival.

Entretien de St Louis Superman avec Bruce Franks, Sami Khan et Smriti Mundra

