Regarder le film Contagion est-il plus sain que les nouvelles?

Depuis le début de la propagation du virus, Contagion est le film le plus populaire de ces derniers mois. Le thriller de Steven Soderbergh de 2011 détaille l’effondrement d’une civilisation au milieu d’un virus en évolution rapide. Fait intéressant, dans des rapports récents, un psychologue a déclaré que regarder le film pendant cette période était probablement plus sain que de regarder les informations.

À travers un rapport pour Insider, la Dre Pamela Rutledge, directrice du Center for Research in Media Psychology à Newport Beach, en Californie, explique qu’en raison de la circulation constante de mauvaises nouvelles qui nous parvient jour et nuit, elle considère Il vaut mieux que les gens regardent Contagion et Netflix toute la journée que de regarder les nouvelles:

“Il est bon de consommer les choses qui nous font sentir comme faisant partie d’une communauté, où vous pouvez vous identifier avec les personnages.”

En raison de la grande présence du contenu audiovisuel dans nos vies. Ayant un accès immédiat, nous recherchons des réponses sur l’écran et nous pouvons trouver le confort dont nous avons besoin dans les films. De même, il explique pourquoi nous nous sentons à l’aise de regarder des films similaires à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

«Cela nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls et qu’il y a une résolution à ces histoires afin que nous puissions exprimer notre anxiété de cette façon. Qu’il s’agisse de films de zombies ou de Contagion, l’un de ces films augmente l’anxiété et la peur qui disparaissent ensuite à la fin. Il s’agit d’un mécanisme de défense possible dans une situation sans précédent, où la menace, c’est-à-dire le coronavirus, est invisible.

Dans le rapport, Rutledge souligne également l’importance de continuer à rester en contact avec notre famille et nos amis via Zoom, car il nous aide à gérer notre isolement de manière plus agréable.