Regardez Delroy Lindo et Christine Baranski dans un clip exclusif du nouvel épisode de The Good Fight – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un extrait exclusif du prochain épisode de la série dramatique originale de CBS All Access LE BON COMBAT.

La saison 4 a commencé avec les épisodes un et deux diffusés les 9 et 16 avril, et après une interruption d’une semaine, le troisième épisode sera diffusé le 30 avril.

La saison quatre de THE GOOD FIGHT trouve Reddick, Boseman & Lockhart naviguant dans un paysage très différent. Après avoir perdu leur plus gros client, Chumhum, et que le nom de leur partenaire fondateur a été terni, Reddick, Boseman & Lockhart a été contraint d’accepter une offre d’un énorme cabinet d’avocats multinational, STR Laurie, pour devenir une petite filiale. Soudain, toutes leurs décisions peuvent être devinées par la firme géante qui est littéralement au-dessus d’eux. Alors que STR Laurie semble au départ comme des suzerains bienveillants, nous trouvons Diane Lockhart et ses collègues s’irritant de leur perte d’indépendance tout en enquêtant simultanément sur l’émergence d’un mystérieux «Memo 618».

Le casting de THE GOOD FIGHT comprend Christine Baranski, Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier, John Larroquette et Delroy Lindo. Hugh Dancy a également rejoint la saison quatre dans un rôle récurrent.

Robert et Michelle King servir de showrunners et de producteurs exécutifs de la série, qu’ils ont co-créée avec Phil Alden Robinson. Ridley Scott, David W. Zucker, Brooke Kennedy, Liz Glotzer, William Finkelstein et Jonathan Tolins sont également producteurs exécutifs.

La série est produite par CBS Television Studios en association avec Scott Free Productions et King Size Productions. La série est distribuée dans le monde entier par ViacomCBS Global Distribution Group.

