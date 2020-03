Regardez Eric Andre, Lil Rel Howery et Tiffany Haddish dans la bande-annonce de Green Band pour “Bad Trip” – Blackfilm

Orion Pictures a publié la bande-annonce du groupe vert pour Mauvais voyage, avec Eric Andre (The Eric Andre Show, The Lion King), Lil Rel Howery (Oncle Drew, Get Out), et Tiffany Haddish (Girls Trip, Night School), et Michaela Conlin.

Réalisée par un producteur de Jackass et de Bad Grandpa, cette comédie avec caméra cachée suit deux meilleurs amis qui partent en voyage de ski de fond plein de farces hilarantes et inventives, entraînant son public dans le chaos.

Bad Trip est réalisé par Kitao Sakurai (The Eric Andre Show) des esprits de Dan Curry, Kitao Sakurai et Eric Andre. Le film est produit par Jeff Tremaine, Dave Bernad, et Ruben Fleischer.

Orion Pictures présente Bad Trip dans les cinémas du pays le 17 avril 2020.

Bande-annonce de Green Band

