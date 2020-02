Tim Burton et Michael Keaton n’ont jamais réussi à faire Beetlejuice 2, mais une bande-annonce faite par des fans offre un aperçu de ce que cela aurait pu être. Beetlejuice est l’un de ces films qui semblait toujours destiné à une suite, et le fait qu’il n’en ait jamais eu est assez étonnant. Sorti en 1988, la comédie effrayante a été un succès auprès des critiques et un succès au box-office, devenant le 10e film le plus rentable de l’année.

La popularité de Beetlejuice n’a pas diminué depuis des décennies depuis sa sortie, le personnage titulaire et son monde fou restant emblématiques de l’histoire de la culture pop et commercialisés à peu près de toutes les manières possibles. Beetlejuice a joué dans des dessins animés, des jeux vidéo, des bandes dessinées et même une adaptation musicale de scène du film de Burton. Pendant tout ce temps, les rumeurs de Beetlejuice 2 ont fait surface à maintes reprises depuis la montée d’Internet, suscitant continuellement les espoirs des fans pour ne finir nulle part.

Bien que Beetlejuice 2 semble ne jamais se matérialiser – Burton et Keaton ne rajeunissent pas, et Warner Bros.a déclaré l’année dernière que la suite n’était plus en développement – cela ne signifie pas que les fans le souhaitent moins. en avril 2018, un de ces fans a pris le temps de monter une bande-annonce conceptuelle qui a été largement saluée. Découvrez-le en entier ci-dessous.

Regardez la bande-annonce de Beetlejuice 2

Tout d’abord, une note, l’intégration de la bande-annonce ci-dessus est un re-téléchargement. La version originale, créée et téléchargée par Tommy Ross, a depuis été supprimée de YouTube pour des raisons pas tout à fait claires. Pourtant, l’intégration vue ci-dessus est la même bande-annonce de fan, juste sans le filigrane de Ross. Avec cela à l’écart, comme la plupart des bandes-annonces de fans, il utilise des clips d’autres films et émissions de télévision – ainsi que du matériel du Beetlejuice original – pour essayer de construire un récit potentiel pour Beetlejuice 2. Pour ce qu’il est, c’est assez bien fait, et il est facile de voir pourquoi d’autres fans l’ont creusé.

Quant à un vrai Beetlejuice 2, Tim Burton a fait le tour du projet depuis le début des années 1990. Il devait à l’origine être intitulé Beetlejuice Goes Hawaiian et envoyer le fantôme le plus dans un paradis tropical. Burton, Michael Keaton et Winona Ryder étaient tous attachés à divers moments, mais Burton a continué à se laisser distraire par d’autres projets. À partir de 2011, quelques années ont vu quelques mises à jour sur Beetlejuice 2 a frappé le Web, certains pleins d’espoir, et certains désastreux. À partir de 2019, Warner Bros. ‘ la déclaration susmentionnée semblait écraser complètement l’idée. Pour l’instant, ce n’est définitivement pas l’heure du spectacle.

