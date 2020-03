Regardez la bande-annonce de Quibi pour le #Freerayshawn du producteur Antoine Fuqua avec Stephan James et Laurence Fishburne – Blackfilm

Quibi a créé la bande-annonce de Antoine Fuqua-produit à venir thriller dramatique «#Freerayshawn» avec Stephan James, Laurence Fishburne, Jasmine Cephas Jones, Skeet Ulrich et Annabeth Gish

Quibi est un service de streaming mobile de forme courte qui prend le contenu de forme longue et le divise en petits morceaux, essentiellement une longue histoire racontée dans des chapitres, ou «10 minutes ou sous» épisodes de forme courte.

Décrit comme une version moderne de Dog Day Afternoon, #Freerayshawn raconte l’histoire d’un jeune vétéran noir de la guerre en Irak nommé Rayshawn (James) qui est mis en place par la police de la Nouvelle-Orléans pour un trafic de drogue, court pour sa vie et prend refuge dans son immeuble avec sa petite amie et son enfant. Avec la Nouvelle-Orléans PD et l’équipe SWAT à l’extérieur prêtes à prendre d’assaut sa maison, une frénésie des médias sociaux commence alors que les membres de la communauté et les médias arrivent sur les lieux. Au cours de ce chaos croissant, un flic sympathique nommé Steven Poincy (Fishburne) joue le rôle de négociateur et, au cours d’une journée brutalement stressante, Steven essaie de convaincre Rayshawn de se rendre calmement afin d’éviter une escalade de violence inutile.

Te projet est dirigé par Seith Mann à partir d’un script par Mark Maurino. Fuqua, Mann, David Boorstein, Kat Samick et Justin Bursch sont des producteurs exécutifs.

