Regardez la diffusion en direct de The Conjuring house

Oseriez-vous passer une semaine dans la maison du film The Conjuring? Vous pouvez désormais le faire dans le confort de votre foyer. Le Dark Zone Network, une communauté en ligne axée sur le contenu paranormal, hébergera une diffusion en direct 24h / 24 et 7j / 7 de la maison dans laquelle les Warrents ont combattu des spectres ténébreux.

Ce genre d’évasion virtuelle permettra à tous les fans de films The Conjuring et à ceux qui cherchent à se divertir avec quelque chose de paranormal pendant cette quarantaine, d’entrer dans la maison située à Rhode Island, aux États-Unis. Du 9 au 16 mai, The House Live documentera la vie des Heinzen, qui sont les propriétaires actuels de la maison.

Voici un bref synopsis de la page The Dark Zone sur ce que nous verrons sur The House Live:

«Le monde est enfermé, tout comme la famille qui habite la maison qui a inspiré El Conjuro. Regardez comment la famille Heinzen montre comment elle vit parmi les esprits tout en résistant à cette pandémie mondiale. Ils auront un look immersif et interactif à l’intérieur de la maison royale. Lorsqu’une activité paranormale se produit, vous la verrez en DIRECT. Des séances de spiritisme aux sorts, sur le programme de la semaine complète, il y a diverses activités, enquêtes et tests à effectuer, ainsi qu’une liste complète de célébrités paranormales qui se joindront à la diffusion en direct, rendant pratiquement visite à la famille. »

Comme le dit le synopsis, les Heinzen nous montreront non seulement le mystère de leur maison, mais mettra en vedette des invités spéciaux. Un des invités sera Andre Perron, qui est l’un des survivants de l’histoire vraie de la famille Perron, qui inspiré le premier film de The Conjuring. Les Perron ont déménagé dans une maison du Rhode Island où ils ont fait l’expérience d’activités paranormales.

Accéder à cette diffusion il en coûte 19,99 $mais si vous voulez juste être témoin de 24 heures, vous devrez payer 4,99 $. The Dark Zone propose des remises avant diffusion à partir du 1er mai. Si vous voulez voir ce que sera The House Live, vous pouvez voir une vue Aperçu gratuit en direct le 8 mai à 21 h 00 (Heure du centre du Mexique).