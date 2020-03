Regardez le clip d’Alicia Keys de la première télé de ‘Genius x Fuse’ sur Fuse – Blackfilm

Genius s’associe à Fuse Media pour proposer pour la première fois du contenu vidéo populaire de Genius à la télévision. Intitulée Genius x Fuse, la série télévisée hebdomadaire comprendra 10 épisodes et sera diffusée le mercredi 18 mars à 22 h 00, heure de l’Est / 21 h, heure du centre de Fuse.

Chaque épisode de Genius x Fuse présentera une introduction spéciale de Rob Markman, vice-président de la stratégie de contenu de Genius, et présentera le meilleur de la série à succès de Genius, y compris Verified, Deconstructed et For The Record With Rob Markman. Connu pour être la série phare de Genius, Verified présente les meilleurs artistes expliquant les paroles et la signification de leurs plus grandes chansons, tandis que Deconstructed trouve des producteurs qui décomposent la création de leurs tubes. For The Record est une émission-débat hebdomadaire animée par le vice-président de la stratégie de contenu de Genius, Rob Markman, qui présente des interviews de certains des artistes les plus populaires et des initiés de l’industrie musicale.

Sur “Vérifié”, Alicia Keys parle de la façon dont ses racines et son environnement outsider ont inspiré les paroles de sa chanson «Underdog», et comment n’importe qui peut se rapporter aux idées sur lesquelles elle chante. Sur «Deconstructed», producteur Hit-Boy explique comment il a créé le rythme pour «Backstreet Freestyle» et Kendrick Lamar lui donnant un cri sur la piste. Sur «For The Record», Rob Markman est assis avec 2 Chainz et parle de son nouveau label T.R.U, Kanye West, et de l’importance de la post-production.

