Regardez le court-métrage de la fête des pères avec Michael K. Williams et Jerod Haynes – Blackfilm

Actuellement en ligne est le court métrage, ‘Fête des pères,’ écrit et réalisé par Jim St. Germain et avec Michael K. Williams et Jerod Haynes (The NBC’s The Village) et Carter Golden. Jesse Eisenberg et Anthony Katagas a été producteur exécutif.

Inspiré par de vrais événements, le film aborde la dualité de la relation amoureuse mais difficile d’un père et de son fils. La “Fête des pères” fusionne la narration, la vérité et le sacrifice générationnel, en un sujet de conversation qui s’est réuni à travers des expériences partagées et de l’amitié à Brooklyn.

Germain a été sélectionné comme résident de la série Cinéma à l’hôtel Wythe, où le film a été projeté pour la première fois en octobre 2019.