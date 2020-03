Regardez les acteurs qui reviennent dans la série!

Stranger Things 4 a commencé à travailler dans sa nouvelle saison. Pour le moment, de nombreux détails sur l’histoire ne sont pas connus, mais quels sont les acteurs et actrices qui reviennent à la fiction grâce à une vidéo de lecture de scénario.

Pendant plusieurs semaines, Stranger Things 4 C’était déjà un fait. La quatrième saison de la série de Netflix Cela a déjà commencé avec sa production, et comme nous avons pu le voir, la première avance a confirmé que Hopper, interpreté par David Harbour, n’est pas mort. Récemment, la plateforme de streaming a montré une vidéo de la distribution lors de la lecture du script.

Cet événement, où les protagonistes de Stranger Things 4 réunis pour faire la première lecture du premier épisode, il a eu lieu à Atlanta le week-end dernier. Dans la vidéo, traitée bien sûr avec un effet de caméra VHS, on voit Harbour, Winona Ryder, Charlie Heaton, Joe Keery, Natalia Dyer et les petits, qui ont atteint un autre bon tronçon depuis la dernière fois que nous les avons vus. De plus, Millie Bobby Brown porte maintenant une crinière assez longue. Doit-il être coupé quand il réincarne Eleven?

Du secondaire aux protagonistes

Dans la vidéo, nous voyons également Brett Gelman, qui revient en tant qu’expert des théories du complot Murray Bauman. Lui et Priah Ferguson, qui joue le petit et le merveilleux Erica, ont été promus personnages réguliers cette saison. Visage de Buono, qui joue la mère de Mike et Nancy, a également été vu en lisant le script.

Pour le moment, de nouveaux détails Stranger Things 4, dont nous savons que Hopper il est prisonnier au Kamchatka et que Joyce, ses enfants et Augmenter Ils ont quitté Hawkins. La quatrième saison n’a pas encore de date de sortie ni de synopsis officiel.

Partager

Article précédent

Ryan Reynolds a rendu un drôle d’hommage à Logan

Article suivant

Henry Cavill pourrait être en négociations pour redevenir Superman

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.