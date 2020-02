Regardez Red Bull Doc ‘Assembly Required: Teyana Taylor’s House of Petunia’ – Blackfilm

La première aujourd’hui sur YouTube de Red Bull est le documentaire complet Assemblée requise: Maison de Pétunia de Teyana Taylor. Le film de 60 minutes met en vedette un artiste de renom, Teyana Taylor et révèle un regard non filtré dans les coulisses alors qu’elle se prépare pour son spectacle de rêve dans le cadre du Red Bull Music Festival de New York.

Dans le documentaire de 60 minutes, les fans peuvent regarder Red Bull travailler avec Teyana et son équipe, y compris Nikki Taylor (sa maman et son manager), Iman Shumpert (mari), Carrington (directeur du groupe) et Coco Gilbert (chorégraphe principale), alors qu’ils travaillent à travers le processus créatif de donner vie au spectacle de la Maison de Pétunia. Le documentaire présente également des apparitions de Huissier, Fabolous et Homme de méthode.

La sortie du documentaire à venir marque la première de la nouvelle série Assembly Required de Red Bull. Tirant le rideau sur ce qu’il faut pour créer un spectacle de rêve, Red Bull’s Assembly Required suit des artistes visionnaires alors qu’ils surmontent les obstacles et donnent vie à leur ambition.

Regardez l’assemblage requis de Red Bull: la maison de Pétunia de Teyana Taylor sur 20 février sur Youtube et Red Bull TV.