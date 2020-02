Regardez Steven Williams dans le clip exclusif du drame d’action «Emerald’s Run» – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un extrait exclusif du nouveau drame d’action EMERALD’S RUN, qui sort le 21 février dans les cinémas des États-Unis. Ce clip présente Steven Williams, qui est surtout connu pour ses rôles de capitaine Adam Fuller sur 21 Jump Street, le lieutenant Jefferson Burnett sur L’égaliseur, X activé Les X-Files, Russell «Linc» Lincoln dans Linc’set Rufus Turner dans Supernatural. Il peut également être vu dans Cathy Yan Oiseaux de proie avec Margot Robbie.

Écrit par Anthony Caruso et Marialisa Caruso, EMERALD RUN a une distribution électrique, dirigée par David Chokachi (“Lame de Sorcière”), Yancy Butler (Zone de largage), Chris Mulkey (“Pics jumeaux”), Vernon Wells (Commando), John Schneider («Smallville») et Michael Pare (Streets of Fire), Steven Williams («Les X-Files»), Angela Gots («Madame la secrétaire»), Anthony Caruso («Mise à niveau») et Adam Gifford («Longmire»)

Du réalisateur Eric Etebari, John Thomas se lance dans une excursion dans le désert orchestrée par son beau-père douteusement juste. Bien que réticent au début, le bilan exacerbé de l’état de santé de sa fille oblige John à demander une compensation de l’autre côté de la frontière. Tout au long de son voyage, John rencontre différents personnages qui soulèvent de nouveaux conflits, à la fois internes et externes, lui permettant de réfléchir sur ses relations avec ceux qu’il a laissés chez lui et de trouver l’inspiration dans celui qui est disparu depuis longtemps.

EMERALD RUN sera présenté vendredi 24 janvier par Avail Entertainment avant une sortie en salles le 21 février dans plus de 100 salles aux États-Unis.

Clip exclusif avec Steven Williams