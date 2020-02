Regardez SZA, la vidéo de Justin Timberlake de ‘L’autre côté’ (de la tournée mondiale des Trolls) – Blackfilm

Neuf fois nominé aux Grammy® Award, Academy Award® et Golden Globe® nominé SZA et dix fois lauréat d’un Grammy®, quatre fois lauréat d’un Emmy® et nominé aux Oscars® Justin Timberlake faire équipe pour sortir le morceau et le clip de “L’autre côté”. La piste a été écrite spécifiquement pour le film par Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons et Solana Rowe (SZA) et produit par Timberlake et Göransson. “The Other Side” est le premier single à sortir du prochain Trolls World Tour (Bande originale du film), qui sera disponible le 13 mars via RCA Records et est disponible en précommande ici maintenant.

Timberlake sera de retour en tant que producteur de musique exécutif aux côtés du compositeur / producteur lauréat des Grammy® et Academy Award® Ludwig Göransson. Timberlake a écrit et interprété une nouvelle musique originale pour le film, qui comprend également de la musique de la distribution et de certains des meilleurs artistes d’aujourd’hui, y compris Kelly Clarkson, Anderson .Paak, Mary J. Blige, Anna Kendrick, George Clinton, Dierks Bentley, Anthony Ramos et plus (liste complète des pistes ci-dessous).

Les visuels de “The Other Side” rendent hommage aux vidéos Hip-Hop des années 90 et trouvent SZA et Timberlake dansant et ludique devant un objectif fisheye.

La

«J’étais tellement ravie d’être invitée à participer à ce projet avec Justin», dit SZA. «Le processus créatif de travailler avec lui et l’équipe a été rempli d’une telle excitation. C’est une énergie que vous pouvez ressentir dans la chanson et le clip vidéo. Je ne peux pas attendre que les gens le vérifient. “

«Cela a été un processus de rédaction et de production très amusant pour ce projet» dit Timberlake. «Le fait de pouvoir réunir différents créatifs de différentes disciplines et genres a été la partie la plus gratifiante. Créer quelque chose qui sert le film tout en pouvant exister en dehors de celui-ci a été un défi amusant qui a été rendu encore plus excitant en travaillant avec les autres artistes incroyables qui nous ont aidés à mettre cela ensemble. “

Trolls World Tour Original Motion Picture Soundtrack suit la bande originale pour enfants n ° 1 du succès musical DreamWorks Animation 2016, Trolls, également produite par Timberlake. La bande originale comprenait la chanson 4X Platinum, “CAN’T STOP THE FEELING !,” qui est devenue la chanson la plus vendue en 2016, a fait ses débuts # 1 sur le palmarès Hot 100 de Billboard, a remporté le Grammy® Award de la meilleure chanson pour les médias visuels et obtenu plusieurs nominations, dont un Academy Award®, un Golden Globe et bien d’autres.

Liste des pistes de la Trolls World Tour (bande originale du film)

1. L’autre côté – SZA et Justin Timberlake

2. Les trolls veulent passer de bons moments – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson et les Pop Trolls

3. Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. C’est tout l’amour – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak et Kenan Thompson

6. Encore une fois – Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton et Parlement Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn et Joseph Shirley

9. Règles du Rock N Roll – HAIM & Ludwig Göransson

10. Quitter Lonesome Flats – Dierks Bentley

11. Né pour mourir – Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop et les Pop Trolls

13. Barracuda – Rachel Bloom

14. Yodel Beat – Ludwig Göransson

15. Train fou – Rachel Bloom

16. Je tombe en morceaux – Sam Rockwell

17. Parfait pour moi – Justin Timberlake

18. Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom

19. C’est tout l’amour (histoire du funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell

À propos de Trolls World Tour

Anna Kendrick et Justin Timberlake de retour dans Trolls World Tour, une suite all-star du succès musical de DreamWorks Animation en 2016. Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy (Kendrick) et Branch (Timberlake) découvrent qu’ils ne sont qu’une des six tribus trolls différentes réparties sur six pays différents et consacrées à six types de musique différents: Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort.

Membre de la royauté du hard-rock, la reine Barb (Rachel Bloom), aidée par son père, le roi Thrash (Ozzy Osbourne), veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître. Avec le sort du monde en jeu, Poppy et Branch, ainsi que leurs amis – Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamond (Kunal Nayyar) – a entrepris de visiter toutes les autres terres pour unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous.

La

Cast en tant que membres des différentes tribus musicales est l’un des groupes de talents musicaux les plus importants et les plus acclamés jamais réunis pour un film d’animation. Du pays de Funk, Mary J. Blige, George Clinton et Anderson .Paak. Le pays représentant est Kelly Clarkson en tant que Delta Dawn, avec Sam Rockwell en Hickory et Flula Borg en Dickory. J Balvin apporte Reggaeton, tandis que Ester Dean ajoute à la tribu Pop. Anthony Ramos apporte le rythme de la techno et Jamie Dornan couvre le jazz fluide. Le chef d’orchestre et violoniste de renommée mondiale Gustavo Dudamel apparaît comme Trollzart et Charlyne Yi comme Pennywhistle du pays du classique. Et Kenan Thompson rappe en tant que nouveau-né Troll nommé Tiny Diamond.

Trolls World Tour est dirigé par Walt Dohrn, qui a été co-directeur de Trolls, et est produit par la productrice de retour Gina Shay. Le film est co-réalisé par David P. Smith et coproduit par Kelly Cooney Cilella, qui ont tous deux travaillé sur les premiers Trolls.