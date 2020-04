Regardez Taraji P. Henson, Gabourey Sidibe dans le clip exclusif du nouvel épisode de Fox’s Empire – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un clip exclusif du prochain épisode de Fox’s Empire. Le spectacle est récemment revenu pour la deuxième moitié de sa sixième et dernière saison.

Taraji P. Henson et Gabourey Sidibe sont présentés dans le tout nouvel épisode de la saison six (# 17) «Over Everything» d’EMPIRE diffusé le mardi 14 avril (9: 00-10: 00 PM ET / PT) sur FOX.

Le casting comprend Terrence Howard comme Lucious Lyon. Taraji P. Henson comme Cookie Lyon. Bryshere Y. Gray comme Hakeem Lyon. Trai Byers comme Andre Lyon. Gabourey Sidibe comme Becky Williams. Ta’Rhonda Jones comme Porsha Taylor. Serayah comme Tiana Brown. Vivica A. Fox comme Candace Holloway Mason. Nicole Ari Parker comme Giselle Sims. Meta Golding comme Teri. Rhyon Nicole Brown comme Maya. Mario comme Devon. Katlynn Simone comme Trésor et Wood Harris comme Damon Cross

Lucious continue de diriger Empire et découvre certains des faux pas d’André par Kelly Patel (star invitée Pej Vahdat). Pendant ce temps, Cookie tente de relancer BossyFest mais rencontre des obstacles majeurs de la part des ASA. De plus, le partenariat improbable de Hakeem et Maya s’avère bénéfique et Becky fête son anniversaire.

La

De Imagine Television en association avec 20th Century Fox Television, EMPIRE a été créé par le candidat aux Oscars Lee Daniels et le lauréat des Emmy Awards Danny Strong, et est produit par Daniels, Strong, Academy Award et producteur primé aux Emmy Awards Brian Grazer, Francie Calfo , Sanaa Hamri, Dennis Hammer, Matt Pyken et Diane Ademu-John. Brett Mahoney est producteur exécutif et showrunner de la série.

Exclusif: Cookie se vante de son prochain événement

La