Regardez Taraji P. Henson, Tasha Smith et Vivica A. Fox dans le clip exclusif du nouvel épisode de Fox’s Empire – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un clip exclusif du prochain épisode de Fox’s Empire. Le spectacle vient de revenir pour la seconde moitié de sa sixième et dernière saison.

Taraji P. Henson, Guest-star Tasha Smith et Vivica A. Fox sont présentés dans le tout nouveau premier épisode de la saison 6 de “What Is Love”, EMPIRE, diffusé le mardi 24 septembre (de 9 h 00 à 22 h 00 HE / HE) sur FOX.

Lors d’un voyage sur la route, Cookie, Candace et Carol font un voyage douloureux dans la mémoire, mettant en lumière leur enfance et dévoilant des secrets déchirants du passé. Lucious utilise quelque chose de spécial du passé pour aider Yana (star invitée Kiandra Richardson) à faire une grande pause. Pendant ce temps, Maya élabore un plan pour générer plus de buzz pour le film “Naissance d’un empire” et Teri devient de plus en plus craintif d’André.

De Imagine Television en association avec 20th Century Fox Television, EMPIRE a été créé par le candidat aux Oscars Lee Daniels et le lauréat des Emmy Awards Danny Strong, et est produit par Daniels, Strong, Academy Award et producteur primé aux Emmy Awards Brian Grazer, Francie Calfo , Sanaa Hamri, Dennis Hammer, Matt Pyken et Diane Ademu-John. Brett Mahoney est producteur exécutif et showrunner de la série.

Exclusif: Carol raconte ses sœurs

