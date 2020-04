Regardez Terry Crews et Maya Rudolph dans un nouveau clip du film d’animation Netflix «The Willoughbys» – Blackfilm

Netflix a sorti un tout nouveau clip du réalisateur Kris PearnL’adaptation cinématographique à venir de Les Willoughbys, avec Terry CrewLe commandant Melanoff et Maya Rudolph‘S Nanny alors qu’ils essaient de sauver un bébé de la machine de broyeur de bonbons. Basé sur le livre acclamé de l’auteur primé au Newberry Award Lois Lowry, le film sera disponible en streaming le 22 avril.

Dans The Willoughbys, convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les quatre frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour apprendre à adapter leurs valeurs à l’ancienne au monde contemporain en essayant de trouver le vrai sens de la famille.

Le film mettra en vedette les voix du nominé aux Grammy Awards Alessia Cara comme Jane, Will Forte (Scoob!) En tant que Tim, Vincent Tong (Saucisse Party) en tant que Barnabys, Ricky Gervais (Le Petit Prince) en tant que chat, Maya Rudolph (Big Hero 6, Connected) en tant que Nanny, Terry Crews (Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2) en tant que commandant Melanoff, Martin Short (Frankenweenie) en tant que père et Jane Krakowski (Open Season) en tant que mère.

The Willoughbys est écrit et réalisé par Kris Pearn (Cloudy With a Chance of Meatballs 2). Il est produit par Luke Carroll, Aaron L. Gilbert et Brenda Gilbert. Le film est un long métrage d’animation CG hautement stylisé créé par BRON Animation.