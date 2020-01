Règles de Vanderpump & # 039; Jax Taylor dit qu’Ariana Madix est en train de mentir

Jax Taylor de Règles de Vanderpump a affirmé qu’Ariana Madix n’était pas honnête avec la production. Le mannequin a souvent été dur avec sa star car il pense qu’elle ne s’ouvre pas assez.

Vanderpump Rules est le spin-off très apprécié basé autour des nombreux restaurants de Lisa Vanderpumps. Vanderpump Rules a suivi les employés de SUR, un restaurant de West Hollywood appartenant au favori des fans. Les fans de Bravo ont été mis à jour avec le casting car James Kennedy était toujours licencié, Lala Kent était sobre depuis près d’un an, Stassi Schroeder était nouvellement fiancé et le reste des couples avaient tous apporté les mêmes maisons dans la vallée.

Le playboy réformé a décidé de s’ouvrir à Us Weekly pour ne pas vouloir s’entendre avec Ariana Madix et étendre la branche d’olivier de la paix. Dans l’épisode de mardi de Vanderpump Rules, les deux ont été mêlés à un échange de mots après que Taylor ait laissé entendre dans son interview sur Watch What Happens Live With Andy Cohen que Madix ne voulait pas épouser Tom Sandoval car elle était lesbienne. Madix et Lala Kent ont eu une aventure unique à l’arrière de la voiture de Sandoval, dont il voulait faire partie mais devait conduire. Depuis l’incident, les deux barmans ne se sont pas entendus.

Après les commentaires de Taylor, Madix a défendu ses actions en disant à Cohen que les commentaires du modèle étaient “vraiment grossiers” et n’avaient aucun sens à “n’importe quel niveau”. La star de téléréalité a souligné qu’il existe des couples lesbiens de tous horizons et que les commentaires de Taylor montrent son insensibilité à la communauté LGBTQ. Madix a également souligné qu’elle avait été très ouverte sur le fait qu’elle était bisexuelle. Après la diffusion de l’épisode, Taylor s’est adressée à Twitter pour répondre en disant que Madix évitait tout ce qui concernait sa vie personnelle et disait souvent à la production qu’elle ne les laisserait pas filmer certains domaines de sa vie. Taylor a mis fin à sa diatribe en disant qu’elle ne partagerait aucun détail sur ses relations, mais s’attend toujours à recevoir un chèque de paie de Bravo. Taylor a eu quelques problèmes et a même bloqué Madix et Sandoval de son Instagram prétendant qu’il avait besoin d’une pause du couple.

Les fans se sont branchés pendant des années pour regarder les serveurs de SUR se mêler et sortir ensemble, souvent accompagnés de ragots et de cœurs brisés. Maintenant, ils devront continuer à écouter les nouveaux épisodes pour voir si les deux barmans peuvent régler les choses entre eux ou impliquer Lisa Vanderpump.

Règles de Vanderpump diffusé le mardi à 21 h HNE sur Bravo.

