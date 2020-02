Releases USA (14/02/2020) – Pour San Valentn, ‘Sonic. Le film ‘

Ce week-end arrive aux panneaux d’affichage américains »Sonic Le film‘(Paramount Pictures), un film basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, l’un des plus vendus au monde, qui raconte comment le hérisson le plus rapide du monde trouve une nouvelle maison sur Terre. Réalisé par Jeff Fowler et mettant en vedette James Marsden et Jim Carrey entre autres, il est estimé que le film coûtera environ 40 millions de dollars lors de son premier week-end, tiré principalement par un public familial.

Une autre première présentée sans aucun doute ‘Île fantastique»(Columbia Pictures), adapté de la série à succès ABC,« The Island of Fantasy », diffusé entre 1978 et 1984. Réalisé par Jeff Wadlow et avec Michael Pea (« Ant-Man and the Wasp ») et Lucy Hale (“Action ou vérité”), le film coûte environ 15 millions de dollars au box-office, ce qui porte Blumhouse Productions à un autre succès grâce à ses films à petit budget.

Nous parlons pour le dernier du drame romantique ‘La photographie‘(Universal Pictures), un film avec l’actrice nominée aux Emmy Issa Rae et l’acteur qui est apparu dans’ Désolé de vous déranger ‘, Lakeith Stanfield. Écrit et réalisé par Stella Meghie (“ L’amour est tout, tout ”), l’histoire se situe après la mort inattendue de la célèbre photographe Christina Earnes, laissant sa fille Mae Morton (Rae), dont elle s’était distanciée, avec une plaie profonde ouverte et de nombreuses questions sans réponse.

Dans l’attente du week-end prochain, nous aurons des avant-premières telles que «The Call of the Wild» (avec Harrison Ford), «The Boy: The Curse of Brahms» (suite de la bande d’horreur de 2016) ou «Emma», une nouvelle adaptation de le roman comique écrit par Jane Austen avec Anya Taylor-Joy pour Focus Features.

«Sonic. Le film ‘

Genre: Action, Animation, Aventures, Famille

Réalisateur: Jeff Fowler

Guin: Patrick Casey, Josh Miller, Oren Uziel

Interprètes: James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Adam Pally, Leanne Lapp, Shannon Chan-Kent, Debs Howard, Bailey Skodje, Frank C. Turner, Dean Petriw, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Elfina Luk, Emma Oliver

Terrain: “Sonic La Pelcula”, basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, l’une des plus vendues dans le monde, raconte comment le hérisson le plus rapide du monde trouve une nouvelle maison sur Terre. Dans cette comédie d’aventure en image réelle, Sonic et Tom (James Marsden), son nouvel ami intime, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) et ses plans pour conquérir le monde.

«Vous allez à ma tête»

Genre: Drame, Mystère

Réalisateur: Dimitri De Clercq

Guin: Romarin Ricchio, Pierre Bourdy, Dimitri De Clercq

Interprètes: Delfine Bafort, Svetozar Cvetkovic, Arend Pinoy

Résumé: Après avoir subi un accident de voiture inattendu dans le désert, Daphné souffre d’une amnésie post-traumatique. Jake, la première personne qu’elle trouve lorsqu’elle reprend conscience lui dit qu’elle est son mari.

«Fantasy Island»

Genre: Aventures, Terreur

Réalisateur: Jeff Wadlow

Guin: Jillian Jacobs, Christopher Roach, Jeff Wadlow

Interprètes: Portia Doubleday, Maggie Q, Michael Rooker, Kim Coates, Lucy Hale, Michael Pea, Ryan Hansen, Charlotte McKinney, Jimmy O. Yang, Austin Stowell, Robbie Jones, Parisa Fitz-Henley, Goran D. Kleut, Ian Roberts, Nick slater

Résumé: L’énigmatique M. Roarke transforme les rêves secrets de ses invités chanceux en une île tropicale luxueuse mais isolée. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper vivant.

«VFW»

Genre: Thriller

Réalisateur: Joe Begos

Guin: Max Brallier, Matthew McArdle

Interprètes: Stephen Lang, William Sadler, Martin Kove, David Patrick Kelly, Sierra McCormick, Dora Madison, George Wendt, Fred Williamson, Travis Hammer, Tom Williamson, Graham Skipper, Josh Ethier, TJ Garcia, Jessie Hobson, Kyle Ament

Résumé: Comme tous les soldats qui ont combattu au Vietnam, Fred pense qu’il a tout vu. Jusqu’à ce qu’une nuit, lui et ses amis doivent affronter une horde de drogués mutants assiégeant le poste de vétérans de leur armée locale.

«Buffaloed»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Tanya Wexler

Guin: Brian Sacca

Interprètes: Zoey Deutch, Judy Greer, Jai Courtney, Lusia Strus, Noah Reid, Jayne Eastwood, Jermaine Fowler, Raymond Ablack, Kate Moyer, Brian Sacca, Alex Harrouch, Nicholas Carella, Carolyn Scott, Ted Ludzik, Casey Hudecki, David Tompa, Lorrie Odom, Jackie English, Nicole Williams, Malube Uhindu-Gingala, Tammie Sutherland, Julian Lewis, Paulyne Wei, Elena Khan, Illarion Michaels

Résumé: Peg Dahl (Zoey Deutch) est une jeune femme qui rêve d’obtenir suffisamment d’argent pour laisser sa vie dans l’un des quartiers les plus pauvres de sa ville. Intelligent et cinglant, il passe ses journées à attendre la lettre d’acceptation de l’Université où il espère aller. Cependant, lorsque l’acceptation arrive enfin, Peg se rend compte qu’il lui sera impossible de payer le coût de ses études. C’est alors qu’elle décide de commencer à chercher des financements qui la conduiront à passer en prison et à rencontrer un collecteur de dettes qui changera sa vie pour toujours.

«Descente»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Nat Faxon, Jim Rash

Guin: Nat Faxon, Jim Rash

Interprètes: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods, Zoe Chao, Kristofer Hivju, Hlne Cardona

Terrain: Une famille va skier dans les Alpes. Ils déjeunent dans un restaurant lorsqu’une avalanche se produit et que tout le monde panique. La mère appelle son mari Tomas pour l’aider à protéger ses enfants, mais le mari s’est enfui pour sauver sa vie. L’avalanche s’arrête sans causer de dommages; Cependant, l’univers familial n’est plus le même.

«Après minuit»

Genre: Drame, Terreur

Réalisateur: Jeremy Gardner, Christian Stella

Guin: Jeremy Gardner

Interprètes: Jeremy Gardner, Brea Grant, Henry Zebrowski, Ashley Song, Nicola Masciotra, Justin Benson

Résumé: Hank ne savait pas à quel point il était chanceux d’avoir une relation comme la sienne avec Abby jusqu’à ce qu’elle le quitte sans lui donner trop d’explications. La rupture ne le laisse pas seulement le cœur brisé, mais avec un monstre qui se tient à la porte de sa maison tous les soirs.

«Amour ordinaire»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Lisa Barros D’Sa, Glenn Leyburn

Guin: Owen McCafferty

Interprètes: Liam Neeson, Lesley Manville, David Wilmot, Amit Shah, Lalor Roddy, Maggie Cronin, Desmond Edwards, Melanie Clark Pullen, Stella McCusker, Geraldine McAlinden

Résumé: Drame se déroulant en Irlande sur un mariage de vétérans qui fait face à un grand impact émotionnel lorsqu’elle reçoit un diagnostic de cancer du sein.

«La photographie»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Stella Meghie

Guin: Stella Meghie

Interprètes: LaKeith Stanfield, Issa Rae, Chelsea Peretti, Kingsley Ben-Adir, Courtney B. Vance, Lil Rel Howery, Teyonah Parris, Y’lan Noel, Jasmine Cephas-Jones, Wakeema Hollis, Rob Morgan, Kelvin Harrison Jr., Christopher Cassarino, Chant Adams, Jamaal Burcher, Tonya Maldonado, Rylee Gabrielle

Résumé: La célèbre photographe Christina Earnes décède de façon inattendue, laissant sa fille Mae Morton (Issa Rae), dont elle s’était distanciée, avec une blessure profonde ouverte et de nombreuses questions sans réponse. Trouvant une vieille photo cachée dans un coffre-fort, Mae se lance dans un voyage dans le passé de sa mère tandis qu’une aventure inattendue commence avec Michael Block (Lakeith Stanfield), un jeune journaliste en route vers la célébrité.

«Première dame»

Genre: Comédie, Romance

Réalisateur: Nina May

Guin: Nina May

Interprètes: Corbin Bernsen, Nancy Stafford, Burgess Jenkins, Nico Greetham, Jenn Gotzon, Tanya Christiansen, Gabriela Kostadinova, Michael J. Patterson, Robert Shepherd, Laura Mae Poore, Halyn Rose, Aaron Maynard, Benjamin Dane, Tom Partain, Holly Cross Vagley

Résumé: Katherine Morales, une femme qui n’est pas mariée au président, se présente comme première dame, mais finit par recevoir une meilleure proposition qu’elle ne s’y attendait.

«Intervention d’espionnage»

Genre: Action, Aventure, Comédie

Réalisateur: Drew Mylrea

Guin: Mark Famiglietti, Lane Garrison

Interprètes: Poppy Delevingne, Drew Van Acker, Dave Sheridan, Blake Anderson, Lane Garrison, Brittany Furlan, Natasha Bassett, Brian Sacca, Ken Holmes, Migs Govea, Max Silvestri, Winslow Bright, Akaash Yadav, Billy Thomas Myott, Ivy Rose Lynn

Intrigue: Le film raconte l’histoire d’un des plus grands espagnols qui, trouvant enfin l’amour de sa vie, décide de quitter son ancien métier pour mener une vie normale avec sa nouvelle épouse. Cependant, la vie d’espionnage n’est pas facile à abandonner, vous devrez donc faire face à certaines des menaces de votre ancienne profession.