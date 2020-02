Remake de la fiancée de Frankenstein toujours explorée par Universal

Universal Pictures n’a pas abandonné son remake de Bride of Frankenstein et explore des moyens d’amener le monstre classique sur grand écran. Variety rapporte que le studio est toujours au travail avec le remake potentiel, avec Bill Condon (Gods and Monsters, Dreamgirls) plus impliqué. Condon était attaché au film alors qu’il était en préparation en 2017 dans le cadre de la franchise d’horreur prévue du studio “Dark Universe”.

La stratégie d’Universal s’est depuis déplacée vers des remakes d’horreur axés sur les cinéastes à petit budget, comme le prochain Invisible Man. Parallèlement, Universal travaille avec la productrice (et ancienne dirigeante de Sony) Amy Pascal pour développer le projet. Bien que rien ne soit solidifié, Pascal a cherché des personnes pour travailler sur le projet, notamment David Koepp – qui écrivait le remake de Bill Condon – et Sam Raimi. Cependant, Raimi étant désormais prêt à diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie, il ne sera peut-être pas disponible pour diriger Bride.

Angelina Jolie est toujours attachée à jouer le rôle de titulaire, mais elle a également la possibilité de quitter le projet si elle n’approuve pas l’équipe créative. Le rapport a noté un peu que John Krasinski a «bricolé» avec une approche possible du film l’année dernière mais a évolué.