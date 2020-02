Remorque en spirale, redémarrage SAW

Chris Rock et Samuel L. Jackson ils chassent un meurtrier dans la première bande-annonce de Spirale le redémarrage de SAW.

La première bande-annonce de Spiral et une affiche a été publiée et nous pouvons voir Chris Rock et Samuel L. Jackson impliqués dans une série de meurtres horribles, dans le plus pur style SAW. Les tortures et la terreur psychologique ne manqueront pas, car elles sont la marque de la longue saga.

Quand il a été annoncé pour la première fois que Chris Rock avait lancé et signé pour produire et jouer un redémarrage de SAW, certains pensaient que cela devrait être une parodie ou, au moins, quelque chose de complètement différent des entrées précédentes de la franchise terror. D’autant plus que l’on met habituellement l’acteur dans la comédie, mais il semble qu’il ait pris son nouveau projet très au sérieux. On peut donc vérifier que ce sera un film très intéressant.

“Chris a conçu cette idée et sera complètement respectueux de l’héritage du matériau tout en revitalisant la marque avec son ingéniosité, sa vision créative et sa passion pour cette franchise d’horreur classique”, a déclaré Joe Drak de Lionsgate dans une récente interview.

Spirale Il met également en vedette Samuel L. Jackson, Marisol Nichols et Max Minghella, et a été réalisé par Darren Lynn Bousman (St. Agatha, Alleluia! The Devil’s Carnival).

Vous avez ici la bande-annonce Spiral:

Synopsis officiel:

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), le détective Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son compagnon recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête sur un meurtre effrayant qui rappelle étrangement La ville un passé effrayant. Involontairement piégé dans un mystère toujours plus profond, Zeke est au centre du jeu du tueur morbide.

Une vue différente de la saga.

Comme on peut le voir grâce à la bande-annonce de Spiral, le film sera plus un thriller policier que le genre Gore. Quelque chose qui sera sans aucun doute utile pour la franchise, car les derniers versements avaient cessé d’avoir autant d’impact. Bien qu’il aura sans aucun doute ces jeux macabres que les fans de SAW aiment tellement. Puisqu’une image que nous avons vue à l’avance le confirme.

Envie de regarder ce film? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

