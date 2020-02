Remorque «Offrande à la tempête», troisième et dernier épisode du Triloga del Baztn

Cela fait un moment que l’inspecteur Amaia Salazar affronte sa mère. Mais bien que la garde civile et le juge Markina considèrent que l’affaire est close, Amaia estime qu’elle n’est pas exempte de danger …

La mort subite d’une fille à Elizondo est suspecte et l’analyse médico-légale du Dr San Martn conduit Amaia à enquêter sur d’autres décès d’origine similaire qui mèneront l’inspecteur à la résolution finale des événements qui ont ravagé la vallée de Baztn.

“Offrir à la tempête‘, le troisième et dernier volet de l’adaptation cinématographique de l’éditorial phénoménal de Dolores Redondo écrit par Luiso Berdejo et réalisé par Fernando Gonzlez Molina, arrive aux cinémas espagnols de DeAPlaneta le 27 mars après être passé par un Festival de Mlaga qui est responsable de l’ouverture (hors compétition) le 13 du même mois.

Marta Etura est à nouveau à la tête d’un casting étendu qui comprend Carlos Librado “Nene”, Leonardo Sbaraglia, Imanol Arias, Ana Wagener, Eduardo Rosa, Francesc Orella, Benn Northover, Itziar Aizpuru, Elvira Mnguez, Colin McFarlane, Susi Snchez, Patricia Lpez, Pedro Casablanc, Paco Tous et comme principales nouveautés de ce troisième opus, Alvaro Cervantes et Marta Larralde.

Produit par Nostromo Pictures et Mantecadas Salazar AIE en association avec Atresmedia Cine et Nadcon Film et la production associée de ZDF, ARTE et Orange, nous devons nous rappeler que ce troisième volet du triloga a commencé en 2017 avec ‘Le gardien invisible“il a tourné simultanément sa deuxième partie”,L’héritage dans les os‘, sorti en décembre dernier.

