Rencontrez Jurnee Smollett-Bell – La star de Birds of Prey fait le bruit de Black Canary! – HITC

Une autre année passionnante d’adaptations de bandes dessinées est en cours avec le retour éblouissant de Harley Quinn.

Les fans de Birds of Prey sont obsédés par Jurnee Smollett-Bell après une véritable performance.

Quel a été le pire film de 2016?

Avec le recul, de véritables joyaux ont fait surface cette année-là, de La La Land au clair de lune. Ce fut aussi une année formidable pour le cinéma de super-héros, avec Deadpool mettant en vedette le charisme infini de Ryan Reynold et Captain America: Civil War augmentant les enjeux du MCU plus haut que jamais.

C’est aussi l’année de la sortie de Suicide Squad de David Ayer, ce qui nous ramène à la question: quel a été le pire film de 2016?

Oui, c’était probablement Suicide Squad. Bien sûr, le film a gagné quelques fans, mais une proportion écrasante de spectateurs a estimé que le véhicule d’ensemble avait raté la cible, avec la représentation de Jared Leto du Joker face à une grande partie du contrecoup. Pourtant, malgré ses défauts, la plupart étaient d’accord pour dire que Margot Robbie le considérait comme l’étrange et merveilleuse Harley Quinn.

À peu de surprise, les nouvelles de son propre film ont fait surface plus tard, compte tenu du titre quelque peu gonflé de Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Jurnee Smollett-Bell dans Birds of Prey

Birds of Prey a maintenant atteint les cinémas britanniques et Jurnee Smollet-Bell est au premier plan aux côtés de Harley de Margot Robbie et de son groupe de femmes.

L’actrice américaine de 33 ans joue le rôle de Dinah Laurel Lance, également connue sous le nom de Black Canary.

Sa superpuissance est la capacité de maîtriser les cris hypersoniques et la performance a déjà fait l’éloge du public, à juste titre.

Découvrez une sélection de tweets:

Jurnee Smollett-Bell: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans un court métrage télévisé de 1991 intitulé Sunday in Paris (elle a joué Alison Chase).

De toute évidence, elle a parcouru un très long chemin depuis l’obscurité. Avant Birds of Prey, elle a joué dans une série de films, notamment One Last Thing (Lucy), Hands of Stone (Juanita Leonard), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (Judith), The Great Debaters (Samantha Booke), Gridiron Gang (Danyelle Rollins) et plus.

Elle est sans doute beaucoup mieux connue dans le domaine de la télévision et est peut-être la plus célèbre pour avoir joué Nicole Wright dans True Blood, Jess Merriweather dans Friday Night Lights et Rosalee dans Underground. Si vous ne les connaissez pas, vous vous en souvenez peut-être de Parenthood (Heather Hall), The Defenders (Lisa Tyler), On Our Own (Jordee Jerrico) ou Do No Harm (Abby Young).

Quant à l’avenir, elle est prête à jouer Letitia Dandridge dans la prochaine série dramatique d’horreur Lovecraft Country, qui a été produite par Jordan Peele (Get Out) et J.J. Abrams (Star Wars: The Rise of Skywalker), entre autres… et oui, c’est un rôle central!

Jurnee Smollett-Bell assiste à la première mondiale de «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn» au BFI IMAX le 29 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Suivez Jurnee Smollett-Bell sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Jurnee, cela vaut vraiment la peine de vous rendre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @jurneebell; elle compte actuellement 1,1 million d’abonnés impressionnants. Il y a de superbes clichés liés aux oiseaux de proie à vérifier, y compris un particulièrement drôle avec elle aux côtés des co-stars Margot Robbie et Ewan McGregor, les coiffures Harley Quinn tout autour!

Dans son dernier article, elle a écrit: «Au cinéma en regardant #birdsofprey avec certaines de mes personnes préférées dans le monde. Je ne peux pas croire que c’est enfin là sur grand écran !!! Où regardez-vous cela ?? @birdsofprey #blackcanary ”

Si vous ne l’avez pas encore vu, assurez-vous de sortir et de voir Jurnee en action!

Dans d’autres nouvelles, consultez notre revue pour Netflix hit Uncut Gems.