Rencontrez le débutant de Netflix William Lodder – explorez l’âge et l’acteur de l’acteur australien! – HITC

Le nouveau venu de Netflix, William Lodder, prend la piste dans le nouveau film australien, Go Karts!

Netflix est évidemment mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais au-delà, il y a tout un monde d’autres contenus sur le service de streaming à explorer.

En plus de toute une série de séries documentaires et de télévision internationale, il y a Netflix Futures, une collection de films et de séries télévisées destinés aux jeunes publics.

Dans tous ces domaines, Netflix reste cohérent en abandonnant les talents à venir pour qu’ils brillent.

Et dans le film Go Net Karts de Netflix Futures, c’est exactement le cas de l’acteur débutant, William Lodder.

Go Karts sur Netflix

Également appelé GO !, Go Karts est un film australien qui raconte l’histoire d’un coureur en herbe, Jack Hooper, alors qu’il s’efforce de surmonter l’adversité et la rivalité pour devenir le champion national de karting!

Le film présente un mélange quelque peu stéréotypé d’un adolescent très motivé et talentueux, d’un amour passionné, d’un meilleur ami facile à vivre, d’un rival ignoble et d’un entraîneur qui a été là et a tout fait.

Rencontrez la recrue par intérim William Lodder

Le rôle de Jack Hooper dans le film est William Lodder.

Go Karts, incroyablement, est le premier rôle professionnel de l’acteur de 19 ans.

Né à Sydney le 7 novembre 2000, William Lodder associe la beauté du boys band à un besoin de vitesse qui rivaliserait avec le propre australien Daniel Ricciardo.

Bien qu’il n’ait qu’un seul crédit à son nom, Lodder a déjà un suivi respectable sur les réseaux sociaux avec près de 5000 abonnés à son nom sur Instagram.

Les fans félicitent William pour ses débuts

Alors que beaucoup ne font que rencontrer William Lodder pour la première fois, le soutien à ses débuts a été extrêmement impressionnant, les fans se rendant sur les réseaux sociaux pour féliciter l’acteur australien pour son premier rôle.

Un fan sur Twitter a déclaré: “William Lodder est mon nouveau australien préféré.”

Alors qu’un autre fan sur Instagram a commenté: «Je viens de le regarder. Film brillant. Bien joué”

Et enfin, ce fan compare William Lodder à une légende du genre du film de sport automobile: “William Lodder me donne vraiment des vibrations de Paul Walker.”

Go Karts, avec William Lodder est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 13 mars 2020.

