Rendre l’impossible possible: la bande-annonce «Tales from the Loop»

Amazon a publié la bande-annonce officielle de «Contes de la boucle», une série télévisée inspirée des magnifiques peintures de Simon Stlenhag qui plonge dans les exploits déconcertants des gens qui vivent au-dessus de la boucle, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers, rendant possibles des choses auparavant reléguées à la science-fiction .

Nathaniel Halpen (‘Outcast’, ‘Legin’) est le créateur et scénariste de cette première saison qui a le soutien en tant que producteur exécutif de Matt Reeves (‘The Batman’) et se compose d’un total de huit épisodes, le premier de ils ont réalisé par Mark Romanek («Portraits d’une obsession», «Ne me quitte jamais»).

De leur côté, Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner et Jonathan Pryce sont les noms les plus en vue dans cette production de 6th & Idaho, Indian Studio, Amazon Studios et Fox 21 Television Studios qui a été créée par Prime Video 3 avril prochain.

Mentionnons enfin que sa bande originale est en charge de Philip Glass et Paul Leonard-Morgan, tandis que la direction de la photographie a été répartie entre Ole Bratt Birkeland, Luc Montpellier, Craig Wrobleski et Jeff Cronenweth (‘Lost’).

