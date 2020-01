Renée Zellweger pour Judy: la préférée de la meilleure actrice des Oscars 2020

La meilleure actrice des Oscars 2020 est Renee Zellweger pour Judy. Alors que les nominations officielles aux Oscars devraient être révélées ce lundi, jusqu’à présent, les personnes les plus favorisées statistiquement pour ramener à la maison les trophées recherchés de la cérémonie sont devenues claires.

Traditionnellement, les Golden Globes ont servi de précurseur majeur aux Oscars, indiquant souvent exactement qui sera nominé et qui est le plus susceptible de gagner au plus grand événement de l’Académie de l’année. En même temps, cependant, les Golden Globes ne sont pas une jauge infaillible. Avec un nombre de membres votants qui ne dépasse jamais 100 personnes, les électeurs de la Hollywood Foreign Press Association sont largement dépassés par les électeurs de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – dont le nombre dépasse les 8 000 membres. Pour cette raison, il existe une opportunité substantielle pour un degré plus large d’opinions, ce qui signifie que ce que les Golden Globes choisissent d’honorer n’est pas nécessairement ce qui sera attribué la nuit des Oscars. Au cours de la dernière année, plusieurs spectacles ont été acclamés, mais seuls quelques privilégiés se sont vraiment démarqués.

Connexes: Oscars 2020: prédire tous les nominés dans chaque catégorie

Avec la récente victoire du Golden Globe de la meilleure actrice pour le tour de Renee Zellweger en tant que Judy Garland dans Judy, il semble de plus en plus que la victoire sera suivie d’un Oscar. Bien que les nominations officielles aux Oscars ne soient pas encore arrivées, de nouvelles statistiques des cotes de SportsBettingDime placent Zellweger bien en tête du peloton, fournissant à la star de Bridget Jones Diary avec 1/2 cotes la nuit des Oscars. Comme on peut le voir ci-dessous, les autres prétendants au prix de la meilleure actrice sont à une distance de sécurité derrière les probabilités:

Scarlett Johansson: 1/7

Awkwafina: 12/1

Saoirse Ronan: 24/1

Charlize Theron: 24/1

Lupita Nyongo: 32/1

Les candidats au titre de meilleur acteur figurent également parmi les favoris statistiques de la plus grande soirée d’Hollywood, avec Joaquin Phoenix en tête avec 1/5, suivi par Adam Driver: 9/1, Taron Egerton: 50/1, Leonardo DiCaprio 75/1, Robert De Niro 75/1 et Eddie Murphy 100/1. En plus des principales catégories d’acteurs, SportsBettingDime a également révélé ses chances sur d’autres catégories de récompenses majeures telles que Meilleur réalisateur, Meilleur acteur de soutien et actrice, et même les chances de savoir qui seront les premiers présentateurs de la cérémonie à recevoir le prix que les 92e prix annuels ne seront pas attribués. avoir un hôte.

MEILLEURE IMAGE

Il était une fois à Hollywood: 3/2

1917: 2/1

Parasite: 7/1

L’Irlandais: 11/1

Histoire de mariage: 40/1

Joker: 60/1

Jojo Rabbit: 75/1

MEILLEUR RÉALISATEUR

Sam Mendes (1917): 4/3

Bong Joon Ho (Parasite): 3/1

Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood): 5/1

Martin Scorsese (L’Irlandais): 8/1

Greta Gerwig (petites femmes): 60/1

Taika Waititi (Jojo Rabbit): 90/1

Meilleur acteur dans un second rôle

Brad Pitt: 1/5

Joe Pesci: 13/1

Al Pacino: 19/1

Tom Hanks: 45/1

Willem Dafoe: 80/1

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Laura Dern: 2/5

Jennifer Lopez: 17/2

Margot Robbie: 12/1

Scarlett Johansson: 15/1

Florence Pugh: 55/1

MEILLEURE CHANSON

“Je vais encore m’aimer” (Rocketman): 1/2

“Dans l’inconnu” (Frozen): 7/1

“Esprit” (Le Roi Lion): 12/1

“Glasgow” (Wild Rose): 13/1

“Debout” (Harriet): 24/1

CHANCES D’ÊTRE LES PREMIERS PRÉSENTATEURS

Tina Fey & Amy Poehler: 5/1

Will Ferrell & Julia Louis-Dreyfus (descente): 6/1

Une paire de gagnants des Oscars 2019: 7/1

John Krasinski et Emily Blunt (A Quiet Place 2): 10/1

Bradley Cooper & Lady Gaga: 12/1

Tiffany Haddish & Rose Byrne ou Salma Hayek (Like a Boss): 12/1

Gal Gadot & Chris Pike (Wonder Woman): 18/1

Tom Cruise et Val Kilmer (Top Gun 2): 25/1

Ryan Reynolds & Taika Waititi (Free Guy): 25/1

Dwayne Johnson & Kevin Hart (Jumanji): 50/1

Eddie Murphy & James Earl Jones (Coming to America 2): 100/1

Will Smith et Vanessa Hudgens (Bad Boys for Life): 200/1

Vin Diesel & Charlize Theron (Fast & Furious): 250/1

Si sa récente victoire au Golden Globe ainsi que ces statistiques sont considérées comme des indicateurs précis du succès futur du prix, Zellweger semble certainement avoir un verrou sur l’Oscar de la meilleure actrice. Si la star de 50 ans remporte le prix, cela marquera la deuxième victoire aux Oscars de sa carrière. Dans le même temps, malgré le fait qu’il semble que Zellweger remportera probablement le prix, les Oscars peuvent également lancer une surprise ou deux tout le monde d’année en année, garantissant que rien n’est jamais certain.

Suivant: Chaque biopic musical à venir

Source: SportsBettingDime