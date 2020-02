Report officiel de la conférence des développeurs de jeux

Après des jours de spéculation et plus d’annulations qu’on ne peut en compter, GDC 2020 est officiellement reporté en raison des craintes liées aux coronavirus. L’événement n’est pas annulé, mais la croissance continue et rapide des cas mondiaux de coronavirus signifie que sa nouvelle date ne sera pas très proche.

Le nouveau coronavirus, également connu sous le nom de COVID-19, est une épidémie semblable au SRAS qui est originaire de Wuhan, en Chine; la maladie hautement virulente a infecté 80 000 personnes et tué près de 3 000 depuis janvier. La plupart des ravages causés par le virus ont été isolés en Chine continentale jusqu’à récemment, lorsque des cas ont commencé à surgir dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Les gouvernements et les entreprises du monde entier se sont montrés de plus en plus réticents à contribuer à la propagation de COVID-19, incitant les géants de la technologie comme Microsoft, Sony et Facebook à se retirer du GDC 2020 en masse pour éviter les maladies inutiles parmi les employés. Les derniers abandons de haut niveau de GDC 2020, Activision-Blizzard et Amazon, sont arrivés aussi récemment que le jour où il a été retardé, tout en assurant que les organisateurs de l’événement n’auraient d’autre choix que de reporter ou d’annuler la conférence de cette année.

Enfin, ce moment est venu, comme annoncé sur le site officiel de GDC. Le GDC 2020 devait avoir lieu en mars, mais il a maintenant été reporté à “plus tard dans l’été”, la même saison chargée qui héberge déjà l’E3 et le San Diego Comic-Con. De nombreuses rumeurs rapportées suggèrent que cette décision n’a pas été simple ou rapide à prendre par les organisateurs, un sentiment fortement repris dans la déclaration complète:

“Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars.

“Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

“Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous l’a rappelé, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un GDC. plus tard cet été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos projets dans les semaines à venir. “

Le personnel et les participants de GDC sont loin d’être les seuls dans l’industrie du jeu à ressentir les effets néfastes de l’inquiétude croissante causée par COVID-19. Rien que ce mois-ci, Nintendo a averti ses clients japonais d’éventuelles livraisons retardées de Switch et Ring Fit Adventure, alors que les craintes ont grandi que le virus retarderait également le développement et la sortie des consoles Xbox Series X et PS5 de nouvelle génération. Même les logiciels numériques sont sur la sellette, l’éditeur chinois de la simulation spatiale MMO EVE Online, NetEase, étant contraint de retarder une retombée mobile jusqu’à plus tard cette année.

Bien que ces innombrables mesures pour freiner la transmission de COVID-19, y compris le report important de GDC 2020, sont tout sauf pratiques, ils sont nécessaires. Les conférences vitales de l’industrie sont charmantes, mais elles mettent des centaines de personnes dans des espaces surpeuplés alors que la santé publique devrait incontestablement être la première priorité d’une crise sanitaire mondiale. Les joueurs, les développeurs et les éditeurs doivent être prêts à affronter autant d’annulations et de retards décevants que nécessaire jusqu’à ce que le coronavirus soit passé.

