Resident Evil 3: Comment ajouter des mods (et les meilleurs) | .

Jouer à travers Resident Evil 3 Remake est une expérience remplie de nostalgie qui laissera la plupart des fans se sentir récompensés et excités par toute l’expérience. Avec l’ajout de Resident Evil Resistance, les joueurs auront toutes sortes de contenus pour se satisfaire. Que se passe-t-il lorsque ces mêmes joueurs commencent à sentir que le jeu devient obsolète? Ils ajoutent des mods.

L’ajout de mods est toujours un excellent moyen de faire de Resident Evil 3 Remake une expérience plus amusante et plus agréable. Il existe toutes sortes de mods allant de l’utile à l’intrigant au ridicule. Ajouter des mods à un jeu est également devenu plus facile que jamais tant que les joueurs ont une configuration PC décente. Ce guide aidera les joueurs à comprendre comment télécharger les mods et certains des meilleurs disponibles pour le moment.

Le téléchargement et l’installation de mods sont relativement simples, les joueurs devront simplement s’assurer qu’ils ont un gestionnaire de mod décent installé sur leur ordinateur. L’un des gestionnaires de mods les plus populaires pour Resident Evil 3 Remake s’appelle Fluffy Manager 5000 et peut être téléchargé depuis Nexus. Ce gestionnaire permettra aux joueurs d’installer de nombreux types de mods différents et même d’en créer s’ils le souhaitent.

Pour accéder à ce mod, les joueurs n’auront qu’à télécharger et extraire les fichiers du gestionnaire de mod. Les joueurs doivent ensuite s’assurer qu’aucun de leurs fichiers PAK dans RE3 n’est modifié. Ceux qui ne sont pas sûrs peuvent simplement cliquer avec le bouton droit sur le jeu dans Steam et appuyer sur “vérifier l’intégrité du fichier”. Les joueurs peuvent ensuite simplement exécuter le gestionnaire de mods et sélectionner RE3 comme jeu. Pour exécuter les mods, les joueurs doivent simplement faire glisser et déposer les mods téléchargés dans la fenêtre Mod Manager.

L’un des mods les plus ridicules que les joueurs peuvent utiliser dans le jeu est celui qui transformera le méchant du jeu Nemesis en une version géante de Thomas the Tank. Ce mod est un classique qui devrait être familier à tous ceux qui ont déjà joué avec le modding du jeu. Il fait son retour une fois de plus en collant le visage effrayant et massif de Thomas sur l’un des méchants les plus terrifiants du jeu.

Il existe plusieurs mods différents qui donneront aux joueurs différentes variantes du look actuel de Jill Valentine. Certains de ces costumes sont nostalgiques, tandis que d’autres sont tout simplement bizarres. En ce qui concerne les nostalgiques, les joueurs pourront télécharger un mod qui donne à Jill son costume original de la version PS1 de Resident Evil 3, tandis que les joueurs ont accès au costume de Battlesuit de Resident Evil 5. L’un des meilleurs et les plus insensés des costumes est le Jill Sandwich. Avec ce mod, le corps entier de Jill sera remplacé par des parties d’un sandwich, qui est une référence directe à la tristement célèbre gamme de sandwichs Jill de Resident Evil.

Les joueurs qui préfèrent changer le look de Carlos sont plus que capables de participer à l’action également. Malheureusement pour Carlos, la plupart des mods semblent le transformer en une personne complètement différente. L’un des plus basiques le fait ressembler au personnage préféré des fans de Resident Evil, Chris Redfield. Il existe d’autres mods qui le font ressembler à des personnages d’autres franchises comme Dante de Devil May Cry. L’un des plus drôles changera l’apparence de Carlos à Megaman à partir de l’art de la boîte mal dessiné du premier jeu Megaman.

Ce mod vise à améliorer les visuels de Resident Evil 3. Alors que le titre est déjà un jeu d’aspect impressionnant, le Mod Immersion tout en améliorant les visuels en faisant ressortir davantage les couleurs et en augmentant la qualité d’image. De plus, cela ne devrait pas non plus affecter les performances du jeu.

Ceux qui se sentent encore plus nostalgiques des anciens titres de Resident Evil seront très excités par ce mod particulier. Une fois celui-ci installé, il changera l’interface utilisateur pour ressembler au titre d’origine. Il ajoute même dans les boîtes d’inventaire bleues pour faire bonne mesure.

Ce dernier mod se trouve également être l’un des plus uniques disponibles pour ce jeu. Les joueurs qui téléchargent le module Moon’s Donut CellShade donneront à l’ensemble du jeu un look de bande dessinée complètement ombré. Ce mod est parfait pour les joueurs qui croient que l’environnement de ce jeu fonctionnerait mieux dans un cadre de bande dessinée.

Resident Evil 3 Remake peut être joué sur PlayStation 4, Xbox One et PC.