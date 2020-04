Resident Evil 3: Comment esquiver correctement | .

Connexes: Resident Evil 3: Comment débloquer le mode Nightmare

C’est parfait pour apprendre quand les joueurs manquent de munitions ou ont besoin de plus d’objets de guérison (cela arrive beaucoup dans Resident Evil 3, alors préparez-vous à cette réalité). Racoon City est rempli de zombies dangereux et du personnage principal, Nemesis, dont la seule existence est d’éliminer tous les membres de S.T.A.Rs. C’est un personnage que le joueur devra apprendre à esquiver afin de battre le jeu car il ne descend pas aussi facilement que les zombies. Apprendre quand esquiver ses attaques aidera les joueurs à fuir dans les salles sûres et à se souvenir de leur inventaire et même de leur raison. Voici comment esquiver correctement dans Resident Evil 3.

Apprendre à esquiver correctement vient d’apprendre les mouvements des types ennemis. Cela s’applique à tous les ennemis du jeu, des loups aux zombies, en passant par Némésis lui-même. Pour savoir comment ils fonctionnent, placez Jill aussi près que possible d’eux et voyez quel type d’attaque ils lancent. Jusqu’où l’attaque a-t-elle atteint? Quelle est l’ampleur de l’attaque? Jill peut-elle dépasser l’attaque? Ce sont toutes des questions que le joueur doit considérer lors de l’esquive des ennemis. De plus, étant donné que les commandes du jeu sont rigoureusement rendues rigides, être toujours conscient d’une issue de secours est idéal car toutes les situations ne sont pas un combat que le joueur peut gagner. Le moment où le bouton esquiver avec l’attaque de l’ennemi peut également donner des cadres d’invincibilité à Jill, lui permettant de courir un peu. Cela peut prendre un peu de pratique pour réduire le temps, mais une fois que le joueur l’a, Nemesis ne pourra pas lui imposer une main.

Resident Evil 3 est un autre remake sorti de Capcom au cours des deux dernières années. La série Resident Evil est l’une des franchises les plus respectées dans tous les jeux et donner à ces anciens titres une nouvelle couche de peinture est la situation la plus idéale pour faire entrer de nouveaux joueurs dans d’anciens classiques. On ignore actuellement les plans futurs de la franchise Resident Evil. Vont-ils sortir un nouveau titre, potentiellement Resident Evil 8? Ou vont-ils continuer à refaire leurs anciens titres et à faire Resident Evil 4? Seul le temps nous le dira, mais Resident Evil 3 en cours de refonte est excellent pour les nouveaux joueurs et les vétérans du genre horreur-survie.



Resident Evil 3 est maintenant disponible sur PS4 et PC.